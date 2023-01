16. Palavra da semana: hino

Discordo da proposta de alteração da letra do hino nacional da autoria do cidadão Dino D’Santiago. É demasiado modesta, acanhada, medrosa. Se é para mudar as coisas, então não nos fiquemos pela letra. É preciso arrasar, literalmente, tudo. Uma remodelação que se contente em alterar uma “parte” da letra do hino é como um episódio do Querido, Mudei a Casa em que só se trocasse o tapete de entrada.

