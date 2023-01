15. Palavra da semana: bastonário

Sem que o leitor tenha dado por isso, esta semana realizam-se as eleições para o cargo de bastonário da Ordem dos Médicos. São cinco candidatos, todos eles homens (até ao momento nenhum desmentiu a acusação). Desde 2015, há mais médicas do que médicos em Portugal (elas são 56%) e, pelo andar da carruagem académica, daqui a alguns será tão difícil encontrar um licenciado em Medicina do sexo masculino como um lince da Malcata (parto do princípio de que a espécie não se tenha extinguido).

