A armadilha a Costa, a disciplina e o rigor. O guião de Rio para as legislativas

Quando, no final do 39º Congresso do PSD, o secretário-geral adjunto do PS foi interpelado pelos jornalistas, José Luís Carneiro foi bombardeado com formulações diferentes da mesma pergunta: O que vai o PS fazer se não tiver maioria? E o que vai fazer o PS se perder as eleições? Disponibiliza-se para viabilizar um governo do PSD? A cada pergunta, José Luís Carneiro respondia formulações diferentes da mesma resposta: “O país precisa de um governo para quatro anos” e isso só é possível “com uma maioria clara, reforçada e inequívoca do PS”. É outra versão da “maioria somos nós”, defendida por António Costa este sábado, num discurso feito em cima do congresso do PSD - que não caiu bem aos congressistas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler