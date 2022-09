Rio quer ser a alternativa ao centro contra a “falta de coragem” do PS

Na ideologia, Rio quer ser de centro: umas vezes mais à direita, outras mais à esquerda. Liberal é que o PSD, consigo na liderança, não é certamente. Mas em tudo o resto, Rio quer mostrar ao partido e ao país que é diferente do Partido Socialista - o partido do "imobilismo", da "propaganda descarada", que "mete o rabo e o discurso entre as pernas", que "não quer mudar" e "não tem coragem" de mudar. Reforma da Justiça, descentralização, revisão da Constituição e reforma do sistema político são as reformas em que Rio vai insistir - "não por teimosia ou capricho", mas por "coragem". Nem uma palavra sobre Paulo Rangel, o candidato derrotado nas diretas, nem uma referência a Carlos Moedas, o impulsionador da viragem no ciclo de governação socialista. Eis o que marcou o discurso de Rui Rio no arranque de um congresso que o líder do PSD espera que seja a rampa de lançamento para ganhar as eleições.

