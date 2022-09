Investigadores portugueses querem desenvolver refinarias com cascas de camarão

Andreia Peixoto tem 18 meses para mostrar que é possível criar uma refinaria com cascas de camarão. E já garantiu os recursos necessários. Depois do abastecimento de matéria-prima junto da empresa Mar Cabo, o projeto Shell4BioA assegurou financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologias para o desenvolvimento de técnicas e ensaios com vista à produção de aminas de uma forma sustentável. O que pode dizer pouco para a maioria de quem as consome todos os dias sem saber, mas pode ser especialmente interessante para quem usa as aminas para produzir medicamentos, plásticos, biocombustíveis, detergentes e mesmo muitas outras coisas.

