Web Summit. Se dependesse de Frances Haugen, Mark Zuckerberg já teria saído do Facebook

Frances Haugen, denunciante do Facebook, era a personalidade mais esperada na abertura da primeira noite da Web Summit de 2021 – mas foi só ao final desta segunda-feira que a cabeça de cartaz subiu ao palco principal no Altice Arena e reiterou tudo aquilo que já havia proferido junto do Senado e das autoridades reguladoras de transações de valores mobiliários dos EUA.

