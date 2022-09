Fernando Medina pressiona Governo a mudar nas creches, habitação e aeroporto. Moedas encostado a “negacionistas” das alterações climáticas

Fernando Medina tem algumas ideias para Lisboa que mais parecem para o país e são muitas das que vai negociar com o principal opositor dentro do PS, Pedro Nuno Santos. Apresentou esta terça-feira o seu programa para quatro anos, “talvez para os próximos dois mandatos, mas fiquemos agora pelo primeiro” e em algumas quer ir bater à porta do Governo. À beira das negociações para o Orçamento do Estado, pressiona o Governo a mudar de política nas creches e defende, tal como o Expresso tinha noticiado, uma mudança de projeto para o Aeroporto do Montijo. As quase duas horas de discurso foram sobretudo usadas para marcar diferenças para o “principal adversário” nas autárquicas, nunca nomeado mas sempre presente, que encostou às ideias dos “negacionistas” das alterações climáticas.

Sem figuras de relevo na sala, sem o primeiro-ministro, mas com membros do seu gabinete a assistir, Fernando Medina apareceu com ar descontraído, microfone de lapela, como se de um show se tratasse, a falar sozinho num palco com slides a passarem atrás com as dezenas de medidas que tinha para apresentar e algumas para fazer mea culpa. Assumiu que ficou aquém em algumas promessas (nomeadamente na entrega de casas com renda acessível) e até que mudou de opinião (como no caso do Aeroporto de Lisboa).

O candidato socialista não esconde que um dos trunfos que tem nesta contenda eleitoral é a relação com o Governo. Neste mandato tem duas medidas-chave (que promete financiar), mas pressiona o Governo a segui-lo e a negociar. Primeiro, as creches. Foi a medida com que se mostrou como recandidato - as creches progressivamente gratuitas - mas para isso tem de fazer a política do zero. “Não queremos comprometer as finanças do município. Por que não houve a nível nacional o estabelecimento de preços máximos, vamos ter de o estabelecer”, diz. E assume que o que quer é “inovar” na resposta e apelando a um perdão de “imodéstia”, “para mostrar ao país que é possível inovar e resolver este problema”.

Depois, casas com renda acessível. E estas, tal como o projeto do Novo Aeroporto de Lisboa e para o Aeroporto Humberto Delgado, envolvem o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

As pressões e negociações com Pedro Nuno Santos

Fernando Medinda joga nestas autárquicas o "peso político". Defende que essa é uma mais-valia bem como a de tentar, “sem preconceitos” e “experimentar tudo”, resolver problemas, sobretudo no que à resolução do problema de habitação diz respeito. Foi aí, nesse ponto, que teve o primeiro grande aplauso. Numa tirada mais emotiva, que serviu para criticar as políticas de habitação à direita, disse que não se pode “agradecer aos profissionais de saúde, protecção civil” etc, que combateram a pandemia, e “depois não ter casa para eles”. “Estamos a pensar no rosto de cada um. É para eles que estamos a trabalhar”, disse.

Para resolver o problema da habitação, Medina admite "experimentar tudo" e defende que tem de haver “um pilar de compensação de política pública” porque a capital foi apanhada pela vaga de “inflação dos preços” das casas. É aqui que entra a pressão ao Governo: a política de renda acessível não pode estar ligada ao preço de mercado (como acontece num dos programas do Governo) mas ao rendimento (como já acontece nos da câmara e na habitação pública que está a ser construída pelo Governo): “A renda acessível é a renda que cada um pode verdadeiramente pagar”, defendeu.

Foi por isso um candidato além fronteiras de Lisboa o que se apresentou. O programa de Medina tem, aliás, várias medidas que envolvem a Àrea Metropolitana de Lisboa, a que preside, nomeadamente nos transportes e para isso precisa não só dos outros municípios como do Governo - é preciso “pensarmos em conjunto e não no nosso umbigo, na nossa fronteira”. E, citando o exemplo do que aconteceu com o preço dos passes dos transportes, quer voltar a fazer o mesmo. Fernando Medina diz que está alinhado com o Governo: "Há convergência de visões”. O autarca recusa ter uma postura de “contra-poder” do Estado central.

A lista de entendimentos com o ministro das Infraestruturas e Habitação vai ainda até ao Aeroporto Humberto Delgado. "Queremos ser parte da solução e não do problema". Uma das medidas, que Medina está a ver com o Governo é a redução de voos no Aeroporto Humberto Delgado, tal como o Expresso tinha antecipado na sua edição em papel. Medina defende que a opção para o novo aeroporto deve passar pela construção de um aeroporto principal (e não secundário como está previsto) para permitir reduzir o tráfego no Aeroporto Humberto Delgado. E o ministro náo torce o nariz. Aliás, o estudo de impacto ambiental para o novo aeroporto de Lisboa contará com três soluções: Portela (principal) e Montijo (secundário); Alcochete e por fim Montijo (principal) e Portela (secundário). Esta última a solução preferida do autarca e recandidato. "Não há nehuma solução que aceitemos que passe pela expansão do aeroporto de Lisboa. Não há nenhuma que aceitemos que não passe pela redução do aeroporto Humberto Delgado", disse.

Com Pedro Nuno Santos tem ainda a medida de compra de 55 carruagens que vão permitir ligar Lisoa a Sintra em cinco minutos. Há ainda outros pontos na lista de negociações com o Governo (e outros ministros): vai do metropolitano de Lisboa; a extensão do Metro a Sul do Tejo e nas negociações sobre a linha circular do metropolitano de Lisboa. Os transportes, diz, são uma área onde dedica “muito tempo” e “peso político”.

À direita, tudo de mau

A cada medida apresentada, a diferença para Carlos Moedas, numa nomeado, sempre identificado como “o adversário à direita”. Mas nenhuma foi tão evidente para Medina do que aquela que vê quando se fala de combate às alterações climáticas. Diz que teve uma grande “perplexidade” quando ouviu Moedas apresentar medidas que “estimulam a utilização do automóvel individual na cidade de Lisboa” e aproveitou a tirada para colar o candidato do PSD/CDS às ideias de negacionistas das alterações climáticas: “É a única candidatura que conheço a uma cidade da Europa, não liderada por negacionistas, que tem uma política para estimular a circulação de carros”. Tudo feito, disse, para quer “arranjar uma votinhos, procuram o contra-gosto e crispação”. O tiro foi dado àqueles que se apresentam como “progressistas, ecológicos e modernos. Bastaram duas sondagens e dois meses de campanha para os ver defender mais carros na cidade”, terminou.

As críticas a Moedas não ficariam por aqui e dos negacionistas das alterações climáticas, foi colado à velha estratégia autárquica de Valentim Loureiro. “Vejo o nosso adversário à direita a fazer um programa eleitoral a que ironicamente chama ‘novos tempos’. Só me faz lembrar as campanhas de um candidato em Gondomar que oferecia frigoríficos e microondas”, disse. Houve no entanto aqui outra ironia, mas ao contrário. Quando o disse, Fernando Medina tinha acabado de anunciar o prolongamento das isenções de rendas, que foram lançadas durante a pandemia. Contudo, nega que isso seja dar tudo a todos, porque diz que se o faz é porque a Câmara “pode”. “A estabilidade das contas do município é uma coisa de que nunca abdicaremos. Permitiu recuperar a credibilidade do município e ter centenas de milhões de euros para dar à cidade de volta quando a cidade precisou”, disse. “Não é este o tempo de políticas irresponsáveis para conquistar simpatias e votos”, reforçou.

As críticas a Moedas não pararam. A ideia dos mega silos à entrada de Lisboa? Faz lembrar a política da “idade média de criar muralhas e as carroças estacionavam à porta”. Prometerem passes gratuitos para todos? Fazem-no porque “é preciso ganhar uns votinhos. São exatamente os mesmos que votaram contra” no Parlamento.

Apesar das críticas à direita, houve uma assumpção de que nem tudo correu bem. Na habitação a rendas acessíveis, “gostaria de ter andado mais depressa”, mas defendeu-se com a política disruptiva que teve de ser debatida com o Tribunal de Contas e até dentro de portas. Porquê as creches só agora? “Não fizemos isto mais cedo, porque estamos a fazer agora, já fizemos muitas coisas antes. É um passo que no país ainda ninguém tinha tido a coragem de dar”, defendeu-se.

Aqui ficam algumas medidas do programa de Fernando Medina:

1 - Prosseguir Programa de Renda Acessível. 8000 casas em fase de construção, concurso ou estudo urbanístico;

2 - Reduzir o acesso de carros ao centro histórico, retomando a Zona de Emissões Reduzidas da Baixa Chiado e avaliar a criação noutras zonas;

3 - 100% de passadeiras sem desnível;

4 - Um jardim em cada bairro, na mesma senda promete uma rede de percursos pedonais à sombra;

5 - Creches gratuitas para cerca de 80% das famílias;

6 - Mudar a ementa das refeições escolares, com a ajuda de nutricionistas e de chefs de cozinha;

7 - Programa de renda acessível para comércio e serviços em áreas chave da atividade comercial, para proteger o comércio tradicional do aumento das rendas;

8 - Eletrificação do Terminal de Cruzeiros;

9 - Redução progressiva dos voos no Aeroporto Humberto Delgado, tendendo para o fim dos voos noturnos sobre Lisboa

10 - Limitar a 30km/h a velocidade dentro dos bairros;

11 - Continuação da expansão das ciclovias