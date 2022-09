Como o Me Too pôs a masculinidade debaixo do microscópio

Selma, no Alabama, é uma cidade histórica conhecida sobretudo pelo movimento em defesa dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos da América. Foi de lá que, em 1965, partiram as três marchas lideradas por James Bevel, Hosea Williams, Martin Luther King Jr. e John Lewis rumo à capital do estado, Montgomery, que levariam o então presidente, Lyndon Johnson, a aprovar nesse ano a Lei dos Direitos de Voto, que punha fim aos obstáculos à participação eleitoral dos afro-americanos. Mais de quatro décadas depois, em 2006, foi também neste lugar com pouco mais de 20 mil habitantes que, deitada num colchão no seu pequeno apartamento, a ativista Tarana Burke pegou numa folha de papel e escreveu: «Me Too» (Eu Também). Nascida no Bronx, Nova Iorque, em 1973, Burke tinha sido violada na infância e na adolescência, e, frustrada com a explosão de casos de violência sexual envolvendo jovens da sua comunidade, quis ajudar as vítimas a perceber que não estavam sozinhas. Nascia assim o Me Too, um movimento baseado no poder «da empatia entre as sobreviventes».

