Presidente do STJ despede-se com críticas e recebe aplausos. E críticas também

“Se os processos continuarem a durar dez anos é importante criar novos crimes?" Esta pergunta/provocação foi talvez o principal destaque do discurso de António Joaquim Piçarra, o atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça que abandona o cargo no próximo dia 18 de maio, quando faz 70 anos. A crítica, feita na reinauguração do edifício do STJ depois de vários anos de obras, parece dirigida ao Governo e à Associação Sindical de Juízes, que apresentaram nos últimos dias uma estratégia nacional de combate à corrupção e uma proposta para a criminalização do enriquecimento injustificado (apoiada de uma forma ou de outra por todos os partidos, com exceção de um pouco entusiasmado com a ideia PSD).

