Baixa no CDS. Deputado João Gonçalves Pereira deixa o Parlamento

João Gonçalves Pereira vai deixar a bancada parlamentar do CDS a 31 de março. A decisão é "pessoal" e acontece em rutura com a liderança do partido, da qual o deputado centrista tem sido muito crítico. "Saio do Parlamento, mas não abandono o CDS", diz ao Expresso, sublinhando que, em ano de autárquicas, e no ano em que o CDS está, "mais do que nunca, em risco de vida", vai dedicar-se a Lisboa, onde desempenha funções de vereador e de líder distrital e onde tem ambições para o combate autárquico que se avizinha.

