PCP responde a abaixo-assinado de historiadores: não abre os arquivos ao sabor de "interesses estranhos" à investigação histórica

Um grupo de cinco historiadores enviou um abaixo-assinado ao PCP, na semana passada, para o partido estabelecer regras de acesso aos arquivos do partido que permanecem secretos - o grupo incluía um investigador que é militante -, mas os comunistas recusam as "acusações de 'secretismo' e 'ocultação', que alguns procuram animar", num comunicado divulgado na tarde desta quarta-feira, em reação à notícia da última edição do Expresso que dava conta da carta.

O partido explica os critérios para divulgar informação do arquivo, mas nem menciona a carta enviada pelos historiadores Fernanda Rollo, José Pacheco Pereira, João Madeira, Fernando Rosas e João Arsénio Nunes (militante do PCP), que solicitava "a abertura do arquivo histórico do PCP à consulta pública, mediante as regras e condições que o próprio Partido determinar."

Assim, ficará tudo na mesma e os historiadores não passam a ter mais acesso do que tinham antes: "O PCP prosseguirá na sua orientação e reiterada prática de facultação e acesso aos seus arquivos (que, recorde-se, não são um arquivo público) mas sempre norteado pelos seus legítimos critérios e soberania de decisão e não ao sabor de interesses ou motivações que sejam estranhos à investigação e divulgação históricas." Ou seja, é o PCP decide ou interpreta quais são os "interesses e motivações" dos investigadores.

Segundo o comunicado, já existe muito material disponível para os investigadores, embora Pacheco Pereira, por exemplo, tenha dito ao Expresso que nem se sabe o que lá está, "só se presume". Os periódicos, explica o partido, estão online: "A maior parte da imprensa clandestina quer do PCP quer de sectores de actividade, assim como jornais de cadeia ou dossiês sobre a actividade dos seus principais dirigentes históricos estão disponíveis no sitio do PCP." O partido garante que "há muito que presta informação e disponibiliza materiais, incluindo pelo envio digitalizado, em resposta a numerosas solicitações de universidades, académicos, doutorandos, estudantes ou órgãos de comunicação social". E explica que "mantém uma activa cooperação sobre o seu acervo documental, com entidades diversas de que são exemplo os museus de Peniche ou do Aljube, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa onde se encontra a Biblioteca Magalhães Vilhena, ou o Arquivo Nacional da Torre do Tombo que se tem traduzido na sua colaboração em actividades por este desenvolvidas".

Os comunistas dizem ainda que o arquivo tem "lacunas e insuficiências" em virtude dos 48 anos passados na clandestinidade, o que "por vezes, impede uma resposta positiva a determinadas solicitações". O partido, no entanto, não respondeu à solicitação do Expresso a semana passada - alegando o prazo de dois dias como curto - para esclarecer a política de acesso ao acervo.

A ideia de enviar uma carta ao partido surgiu num debate virtual organizado pela Fundação Mário Soares no dia 6 de março - quando o PCP comemorou os 100 anos -, com aqueles cinco investigadores da história do comunismo português, moderado por Fernanda Rollo.

O arquivo secreto do PCP, com notas de reuniões de militantes e dirigentes, relatórios da clandestinidade, documentos sobre os congressos realizados no estrangeiro na década de 60 até 1974, parte do espólio desaparecido da PIDE, microfilmes feitos nos anos 60, e um manancial de objetos, é uma espécie de 'santo graal' dos investigadores. "Há várias zonas de incomodidade", disse o historiador Fernando Rosas ao Expresso. Pacheco Pereira admitiu que só recentemente teve acesso a alguma documentação. E João Madeira aponta como desconhecidos o “fluxo de correspondência entre o interior e o exterior”, com os exilados, assim como as atas das reuniões do Comité Central que tiveram lugar antes do 25 de Abril em Moscovo ou Praga.

Numa nota que enviou ao Expresso depois da publicação do artigo na passada sexta-feira, João Arsénio Nunes esclareceu que se entendia do abaixo-assinado "que do pedido estão excluídos documentos ou até partes inteiras do arquivo que, seja por critérios de periodização (como é normal mesmo nos arquivos públicos), seja por quaisquer outros motivos (como acontece nos arquivos privados), a direção do PCP entenda não facultar à consulta pública". O militante comunista e investigador no ISCTE nega ter conhecimento de qualquer "'arquivo secreto' do PCP", justificando que "o facto de muitos investigadores já terem tido a possibilidade de acesso a documentação mostra que o arquivo não é na sua totalidade 'secreto'". É em parte. Só não se sabe que parte, nem se conhece a dimensão dessa parcela. E assim vai continuar.