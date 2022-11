As 10 Notícias que marcaram o dia

Covid-19. Três em cada quatro concelhos com risco extremamente elevado de infeção

Dos 308 municípios do país, 234 estão no nível máximo de risco. Há 50 concelhos que se mantêm neste patamar desde o início de janeiro

Covid-19. Mais 275 mortes e 5805 novos infetados (58,05% na região de Lisboa). Há 7973 recuperados em Portugal

O boletim da DGS desta segunda-feira assinala mais de 179 mil casos ativos no país, menos 2443 do que na véspera

Covid-19. Portugal passa pico de novas infeções mas ainda não é sinal de alívio

Peso da variante inglesa nos novos casos na região de Lisboa está a “atrasar” a descida da incidência a nível nacional. Evolução continua a depender totalmente do cumprimento das medidas de confinamento.

Covid-19. Alemanha envia 26 profissionais de saúde e material hospitalar para auxiliar Portugal

Na lista de equipamento, Alemanha ainda enviará material médico, entre eles 40 ventiladores móveis e dez estacionários, 150 bombas de infusão e 150 camas hospitalares

PGR investiga nove casos de vacinação de pessoas não prioritárias

Entre os investigados estão casos registados na Segurança Social de Setúbal, INEM de Lisboa, INEM do Porto, Portimão (Centro de Apoio de Idosos), Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bragança, Seixal e Montijo.

Provedor da Santa Casa do Montijo mandou vacinar a mulher (que não era prioritária)

Esposa de José Manuel Braço Forte foi incluída na lista de trabalhadores da unidade de cuidados continuados, apesar de não ser voluntária há um ano.

Santana Lopes de regresso ao PSD

Antigo primeiro-ministro vai participar numa sessão online organizada pela concelhia do Seixal dedicada ao poder local. Miguel Pinto Luz e Miguel Morgado já participaram nas mesmas sessões

Covid-19. Nova variante identificada no México: “é a mais preocupante de todas”

A mutação E484K é uma das mais de quatro mil já identificadas desde o início da pandemia e foi agora detetada no México

Violência doméstica. 683 casos reportados à APAV no primeiro confinamento

No relatório “Violência Contra as Mulheres e Violência Doméstica em Tempos de Pandemia”, onde se verifica que 83% das vítimas são do sexo feminino e 17% dos agredidos são homens.

EUA. Polícia usa gás pimenta contra criança de nove anos

Imagens captadas em vídeo que mostram agentes da polícia a usar gás pimenta contra uma criança afro-americana de nove anos, na cidade de Rochester, Nova Iorque