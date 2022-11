Ana Gomes admite "medidas muito mais drásticas" para combater pandemia

Veio falar sobre descentralização, mas fez questão de começar por "reafirmar as razões" que o levaram a apoiar a candidatura presidencial de Ana Gomes. Duarte Cordeiro, líder da FAUL (Federação da Área Urbana de Lisboa) e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares não deixou qualquer dúvida no ar, durante o zoom virtual que fechou o dia de campanha. "A Ana é do meu partido, teve um percurso ímpar, foi da direção nacional do PS, candidata a uma autarquia e eurodeputada durante 15 anos". O curriculum socialista fica devidamente certificado, mesmo se a direção partidária a deixou a correr em pista própria.

