“Imagina que acordaste num corpo que não conheces”: o bailado de Diana com o impossível

“Imagina que acordaste, num sítio que tu não conheces, num corpo que tu não conheces e que é impossível mexeres-te”. Diana tem esse dia bem cravado, como um espinho, na lembrança: 24 de março de 2014. “É como uma história de amor. Quando é muito violenta, ninguém se esquece dela”, descreve ao Expresso, enquanto revisita aquele momento e explica que “estar a voar num trapézio é um estado de euforia do corpo”. Há quatro anos que se tinha apaixonado por “dançar o circo”, numa “fusão de dança contemporânea com acrobacia”.

A vertigem pelo risco tornou-se um vício, pois considera que “a arte sem risco não tem interesse”. Era um modo transcendente de estar sem ficar, um lugar sem chão que lhe abrigava uma liberdade sem paredes. “A ideia de estar fora da gravidade, mais do que um desafio, é quase um estado de contemplação. E quanto mais longe vais nos teus limites físicos, mais longe queres ir. A adrenalina é um vício. Queres sempre ir mais longe”, assume a bailarina, coreógrafa e escritora.

“Estava no Armazém 13, em Benfica, que era o meu espaço de circo. Já tinha feito aquela sequência mil vezes: cambalhota, queda de gancho, passar os pés pela corda. Não houve uma razão concreta, mas naquele dia as minhas pernas passaram a corda, eu caí e parti o pescoço”. Foi quando percebeu que a verdade, aquela que tomamos por garantida e inabalável, é demasiado frágil e pode ser quebrada pela realidade a qualquer instante, como um assalto súbito que pode levar o que de mais de precioso se tem na vida. “O que aprendi no meu percurso é que o mundo não é assim tão certo e definitivo.”, frisa Diana Niepce.

rui duarte silva

“Senti-me a sair de mim depois da queda e pedi para que falassem comigo porque senti-me a morrer. Tinha a sensação de que os nervos do meu corpo estavam todos a queimar, não conseguia mexer-me e não percebia onde estavam as minhas pernas ou os meus braços. Parecia que eu estava a levitar”, recorda Diana Niepce. Esteve sempre consciente, a lutar contra o desmaio. “Estava uma pessoa ao meu lado a dizer-me: ‘Está tudo bem, vai ficar tudo bem’. Mas eu sabia, eu sabia… Tive imediatamente a consciência de que não ia ficar tudo bem”, conta. “O meu corpo, que tudo sabia, não era mais o meu corpo. Era apenas um corpo que eu não entendia e ele não me entendia”: Diana tinha 28 anos quando tudo mudou. “Fiquei paralisada do pescoço para baixo”. Despertou no Hospital de Santa Maria, entubada e amarrada. Não se levantou. Tinha ficado tetraplégica.

“Nunca imaginei que fosse tão grave. Pensei: ‘Ok, tudo bem, daqui a dois anos estou a andar’. Só que passado esse tempo eu estava ainda a dar os primeiros passos. E esses não eram os passos que eu queria. Queria estar normal. Depois, isso deixou de ter importância, porque o que é ser normal? É sermos independentes”, atira Diana Niepce, sentada na cadeira de rodas. “Os médicos diziam que eu ia ficar um vegetal, ligado para sempre a um ventilador. É revoltante ouvir essas palavras. Como assim dizem isso a alguém?”, questiona, num tom indignado, para depois confessar: “Eu estava nos cuidados intensivos e havia sempre alguém a morrer ao meu lado. Costumava dizer que não há nada pior que possa acontecer do que ficar paralisado do pescoço para baixo… E eu era bailarina. Morrer era mais fácil, percebes? Não tinha de lutar. A luta às vezes é muito longa e trabalhosa”.

rui duarte silva

E assim foi. “Não me deram expectativas de que poderia vir a melhorar, até porque a minha lesão era muito grande, quase completa”. Mas Diana contrariou essa verdade com a realidade, Diana lutou contra a gravidade para se reerguer e reconstruir. O primeiro grande salto deu-o já depois de um internamento de oito meses no centro de reabilitação de Alcoitão. “Comecei a conseguir andar e alcançar a posição de pé. Estava imensamente feliz. Esperei um ano para dar o primeiro passo, mas estava muito torta”, narra a criadora. A primeira grande batalha tinha sido vencida contra todas as piores probabilidades, numa guerra longa incapaz de fazer desistir quem sempre combateu o impossível desde que veio ao mundo dominado por “uma norma fascista” que nunca aceitou. “Estou habituada a ouvir ‘não vais conseguir’ e em todos esses momentos só penso ‘está bem, eu já venho aí’”.

Um “bichinho” à solta num bailado de superação

Diana nasceu com uma luxação na anca. Tinha uma perna mais curta do que a outra. Era ainda bebé quando lhe colocaram uns “ferrinhos” que forçaram e posicionaram as pernas em rotação externa. “Eu sentia-me um bichinho”. A mãe lembra-a desses tempos em que chorava muito. Ao contrário de qualquer criança, aquelas lágrimas e berros eram de sofrimento. “Eu tinha muitas dores”. Sentia-se “contorcionista” quando lhe soltavam as pernas. “Era como se me estivessem a libertar das amarras. As ortóteses eram uma prisão”, recorda.

Soltou-se dos ferros aos dois anos, quando começou a andar. "Meteram-me no ballet para eu corrigir o andar e fortalecer os músculos”. O encanto de Diana pela dança foi imediato, finalmente parecia aceder a “um conto de fadas”, mesmo quando lhe diziam que “nunca iria ser bailarina por causa do corpo que tinha”. O mundo da dança clássica, diz, é a “hierarquia do corpo utópico”, “todos os que não conseguem lá chegar são excluídos”, com “o modelo neoliberal a funcionar até nas artes, onde existe uma ideia de que temos de seguir o padrão”.

rui duarte silva

Mas Diana é “bastante teimosa e obstinada” e “lá ia trabalhar mais do que os outros”. Era “a primeira a chegar ao estúdio e a última a sair”, “até para a escola levava os sapatos de ballet, mesmo que estivesse a chover torrencialmente”. Ia vencendo cada tempestade que lhe anunciavam. “Eu não conseguia esticar o pé, andar em pontas”. Até que conseguiu. Até que se formou na Escola Superior de Dança. “Tive de trabalhar o meu corpo para chegar à forma e caí quando cheguei”.

A dança, tal como a conhecia, como lhe foi impingida, parou depois do acidente. “Percorri a minha carreira toda enquanto miúda controlada por aquilo que as pessoas entendem que uma bailarina ou um acrobata tem de ser. Exigem que alcancemos o corpo utópico. Só quando já não conseguia fazer isso é que percebi que essa ideia é bastante ultrapassada e remove a identidade verdadeira do corpo”. E complementa: “É isso que a norma nos faz: coloca-nos numa fábrica de fotocópias, em que toda a gente tem de cumprir o mesmo tempo, o mesmo ritmo, os mesmos gestos, como se não houvesse outra forma de fazer as coisas”. Mas há.

“Tive de repensar o movimento, como levar um copo de água à boca, como voltar a reconstruir o meu corpo e encontrar o equilíbrio”, refere a artista. “Como é que eu com um corpo que tinha deixado de me compreender conseguiria encontrar uma saída para a gravidade e libertar-me do chão que me puxava? Andei bastante tempo perdida à procura de me encontrar”.

“Eu apaixonei-me pelo meu corpo quando o meu corpo me deixou de entender”

Seis anos e 281 dias se passaram desde o acidente, desde que se sentia “apenas um corpo velho e triste”. Seis anos e 281 dias num combate incessante “por mais um milímetro de movimento”. Abre-se a porta do camarim para o Expresso. Diana está de pé, apartada da cadeira de rodas, apoiada no parapeito da janela. Faltam 45 minutos para entrar na arena do Circo de Natal do Coliseu Porto. “Não pensava que ia voltar a dançar ou que ia regressar ao circo, mas aqui estou eu”, confessa, entre risos que não lhe retiram a concentração.

“Desculpa, tenho mesmo de ir alongando, se não depois vou levar uma tareia”. Todos os dias ensaia durante nove horas e faz mais três de fisioterapia. “Estou há seis anos a recuperar e os médicos acham absolutamente extraordinário, mas não gosto quando alguém me diz que sou uma inspiração. Interessa-me mais criar fricção, incomodar e inquietar, é isso que as pessoas levam para casa no pensamento”.

rui duarte silva

Admite que entrar novamente numa pista de circo “é um bocado estranho”. É um sentimento agridoce. “Por mais que eu me tenha apaixonado pelo trapézio e pela dança vertical também foi isso que me traiu”. Ainda assim, não esconde que “já tinha saudades” e que “é bom voltar a casa”, “é como reencontrar a família”. Muitos dos acrobatas com quem cresceu também estão ali. Quando a veem, exclamam: “Estás igual!”

Depois da queda, depois de o seu corpo se partir, Diana teve de recolher todos os pedaços, colocar tudo em perspetiva, perceber como encaixar tudo novamente, reconstruir-se, reinventar-se, descobrir-se numa nova forma, mais livre do que nunca, encontrar-se finalmente. “Eu apaixonei-me pelo meu corpo quando o meu corpo me deixou de entender”, frisa a artista que aos 35 anos faz da dança um manifesto. “O meu trabalho é muito ligado à ideia de intimidade e de exposição do corpo como ele é, sem estar a fingir ou a usar uma fórmula que todos seguem. A dança para mim é como um agente provocador. É quase política, uma forma de conseguir mudar o mundo, de dar uma visão própria e um novo sentido às coisas”, sustenta Diana Niepce.

rui duarte silva

Chega a vez de Diana, acompanhada pelo bailarino Hugo Cabral Mendes, entrar na arena para apresentar a sua mais recente criação, um dueto de forças combinadas, descrito como “pedaços partidos da anatomia do amor que existe na queda”. A artista desvenda o significado: “Fala de amor, mas sobretudo da destruição dos corpos que se vão reconstruindo mutuamente na extensão de um com o outro, numa relação de dominação e submissão. Parte da ideia de disponibilidade para com o outro, sem nunca existirmos na individualidade, é preciso estarmos conscientes e receptivos para os outros”.

A atração pelo risco, por desafiar os limites está mais intensa do que nunca. “Todos somos em potência uma força da natureza, só que nos esquecemos disso pelo caminho. Uma criança vai e faz sem pensar. E se cair, caiu, levanta-se logo depois”. Conta que num dos últimos espetáculos decidiu pendurar-se numa vara. “O pessoal só dizia: ‘Não vás para a vara, tu vais ficar outra vez deficiente, ainda mais deficiente’. E eu teimava: ‘Vou para a vara, vou!’”

Essa persistência vem de uma lição que Diana aprendeu e que serve para todos: “Temos de estar em desequilíbrio para andar. Uma pessoa só anda quando se põe no risco de cair para a frente. Quem estiver sempre em equilíbrio está parado. Em ordem de conseguirmos fazer alguma coisa, temos de sair da nossa zona de conforto. Isso implica respostas erradas, muitas discussões, obriga a cair e levantar. Claro que às vezes lá mando um tralho de cabeça de dois metros de altura, mas lá continuo a funcionar do neurónio”. Moral da história: “Nunca estamos completamente no chão. O corpo não se apropria do chão. Estamos sempre num ato de resistência para com as leis”.