Uma lição científica: “O mundo seria muito diferente sem os vírus, não sei se funcionava”

“Sometimes bad can do some good” lembra a voz de Chris Cornell no autorrádio a caminho de mais um dia de trabalho quando aquele refrão faz ecoar uma dúvida pouco harmoniosa no pensamento. Pode esta premissa ser aplicada a um vírus? Eles precisam de nós mas será que nós precisamos deles? O que faria você se pudesse destruir todos os vírus? Se o mundo fosse um lugar asséptico, a placenta não teria surgido há 130 milhões de anos, o que faria com que Chris Cornell não tivesse nascido e composto aquela música, o jornalista que agora lhe escreve não a teria escutado e isso só seria um pouco mau porque não estaria aqui para lhe contar o lado B, de bom, da história: somos feitos de vírus.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler