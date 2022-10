10 notícias que marcaram o dia

As novidades do OE

Aumento do salário mínimo nacional, mais apoios sociais, reforço do pessoal médico no SNS e a garantia de que, segundo Duarte Cordeiro, "nem mais um euro" dos cofres do Estado será entregue ao Novo Banco. Aqui pode ficar a conhecer as novidades do OE 2021.

Trump com covid 19

Donald Trump tem covid 19. A um mês das eleições presidenciais o presidente norte-americano acusou positivo num teste à covid 19 e entrou em quarentena. Contamos-lhe tudo e respondemos a uma das mais importantes perguntas: como se governa em isolamento?

Mau tempo para fechar a semana

Alex é o nome da depressão que vai causar o mau tempo este fim-de-semana. Só em Viseu, esta madrugada, foram registadas 60 ocorrências pela Proteção Civil e 12 distritos foram colocados em alerta para a chuva e vento forte.



António Costa confiante no Conselho Europeu

No Conselho Europeu discutiram-se sanções a Bielorússia e até à Turquia, mas em fundo esteve sempre a negociação do fundo europeu de recuperação para a economia. António Costa mostrou-se "confiante" de que o consenso será conseguido em breve.

888 novos casos, 422 novos casos

Foi o segundo pior dia desde 10 de abril (1.516 infetados) e apenas superado pelos números registados a 25 de setembro quando se confirmaram 899 novos infetados. No total, há 25 942 casos ativos e um total de 1983 óbitos.

Podia ter sido grave, mas "já passou"

Ministro do Ambiente e presidente da câmara de Lisboa foram esta sexta-feira assinalar a reabertura do Metro de Lisboa na Praça de Espanha onde as obras levaram a uma derrocada sobre as carruagens. "Lamentamos muito os quatro feridos, felizmente todos ligeiros, lamentamos muito todo o transtorno que causámos aos utentes do metro, que durante estes dois dias não o puderam utilizar, mas já passou", disse Matos Fernandes.

Portugal em segundo na área ardida na União Europeia

Roménia, Espanha, França e Itália ficam à frente, mas Portugal surge logo depois no que a área ardida em países da União Europeia diz respeito. Os dados foram divulgados pela Acréscimo - Associação de Promoção ao Investimento Florestal e apontam a pelo menos 61 mil hectares ardidos este ano em Portugal

Banco de Portugal podia ter afastado Salgado

Banco de Portugal (BdP) podia ter substituído Ricardo Salgado como CEO do BES em 2013, avançou esta sexta-feria ao Público a Comissão de Auditoria Independente (CAI) chefiada pelo ex-vice-governador João Costa Pinto. Não apontando falhas graves na atuação do regulador, o relatório é crítico à supervisão feita ao BES nos anos que antecederam a sua derrocada.

Sorte para o Benfica, nem tanto azar para Braga

Sporting e Rio Ave falharam o acesso à Liga Europa e esta sexta-feira só Benfica e Braga marcaram presença no sorteio da UEFA para a Liga Europa. Com um grupo acessível, a sorte sorriu aos da Luz, enquanto ao Braga calhou o Leicester como cabeça de série.

Sport TV pede €7 milhões à TVI

A não realização do Euro 2020 vai chegar aos tribunais portugueses. Tudo porque a Sport TV comprou à TVI os direitos de transmissão dos jogos que acabaram por não acontecer. Agora o pedido de indemnização é de 7 milhões de euros.