10 Notícias que marcaram o dia

Avante, um "perigo real"

A três dias do começo de mais uma festa do Avante, a Direção-Geral de Saúde apresentou o parecer técnico sobre as regras a adotar no recinto onde o PCP lançará o seu ano político. Assumindo que existe um “risco real” de entre os participantes circularem infetados com covid, as recomendações vão do uso de máscara para todos os que tenham mais de 10 anos de idade à proibição do consumo de álcool depois das 20 horas.

Uma rentrée marcada pela pandemia

Foi no Convento de São Francisco, em Coimbra, que o PS assinalou o arranque do seu ano político. Naturalmente com António Costa presente, assim como vários elementos do Governo, os discursos variaram entre o panorama político e o que ainda nos espera no combate à pandemia. Costa fugiu à dramatização do cenário político e da previsível luta para a aprovação do Orçamento do Estado, Marta Temido, ministra da saúde, avisou que quanto à pandemia "o mais difícil ainda está para vir" e Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, apelou ao "diálogo social" como forma de evitar ruturas na reposta à crise. A si, contamos-lhe tudo AQUI,

Menos recuperados, menos infetados, mas mais internados,

A semana começa com 165 novos casos de infeção com covid-19, fazendo a pandemia chegar a um total de 58 012 infetados, estando nesta altura 41 961 já recuperados. Esta segunda-feira foram anunciados mais três óbitos vítimas da pandemia, sendo que a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar não só a maioria dos novos casos (137) com a de doentes ativos (29 921).

Crianças pode ser veículo de transmissão do vírus por mais tempo do que se pensa

A notícia veio no El País, resultado de uma investigação publicada na revista médica JAMA Pediatrichs, alertando para o facto das crianças terem maior potencial de contágio do que o pensado até aqui. Segundo os autores, entre as crianças examinadas o vírus permaneceu ativo durante duas a três semanas, independentemente de terem ou não sintomas de covid-19. Em vésperas da reabertura das escolas e numa altura em que ainda nem é certo se os assintomáticos transmitem covid-19, um estudo que promete gerar polémica.

A economia a cair ...

Quando comparado com o período homólogo, o Produto Interno Bruto caiu 16,3% no segundo trimestre do ano. O valor, esta segunda-feira anunciado pelo Instituto Nacional de Estatística, resulta da contração do consumo interno, do investimento, mas também do recuo das exportações. Para tornar o cenário ainda menos animador, comparando com o primeiro trimestre do ano a queda não é muito menor: 13,9%.

... e a Taxa de Desemprego a subir.

Desde Agosto de 2018 que o valor não era tão alto: 409,7 mil desempregados, 8,1%, resultado de um aumento de 0,8% quando comparado com o registado em junho deste ano. Os números, divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, começam assim a refletir os efeitos da pandemia: a população empregada encolheu 3,5% enquanto a desempregada cresceu 11,7%.

30 milhões do poder local para fazer frente à pandemia.

Desde Março, as câmaras municipais já gastaram mais de trinta milhões de euros em medidas de apoio ao combate à pandemia da covida-19. Os números, revelados esta segunda-feira pelo Diário de Notícias, colocam as autarquias de Cascais, Oeiras, Lisboa, Vila Nova de Gaia e Porto como as recordistas no investimento anti-covid tendo os setores da saúde e da assistência social sido os mais apoiados.

Benfica contra PAOK

É o primeiro jogo decisivo da temporada e o começo oficial da segunda vida de Jorge Jesus no Benfica. A 15 ou 16 de Setembro, na Grécia, o Benfica enfrenta o PAOK na terceira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. Recorde-se que este ano a eliminatória será definida num único jogo. A equipa eliminada segue para o playoff da Liga Europa.

Rio Ave a caminho da Bósnia

Na Liga Europa, ou na 2ª pré-eliminatória de acesso ao quadro principal da competição, também o Rio Ave ficou a saber quem o espera. A viagem será até à Bósnia, para enfrentar o Borac Banja Luka, 4º classificado no respetivo campeonato e o jogo será disputado a 17 de Setembro. Esta terça-feira será a vez do Sporting conhecer o adversário da 3º pré-eliminatória na competição.

A goleada de Lady Gaga nos prémios MTV

Foi na madrugada desta segunda-feira que, em Nova York, decorreu mais uma gala dos prémios dos MTV Vídeo Awards. E mesmo que o impacto já não seja o de outros tempos, este ano um nome destacou-se da concorrência: Lady Gaga que venceu cinco estatuetas. The Weeknd, Ariana Grande e os sul-coreanos BTS foram outros dos vencedores da noite.

