Alta gastronomia, performances, surpresas, excentricidade. Primeiro Dalí Dinner em Portugal juntou dez personalidades

Pela primeira vez, foi organizado em Portugal um Dalí Dinner, uma recriação dos opíparos repastos que o pintor catalão fazia amiúde para a baronesa de Rothchild no castelo de Ferrières, em Paris. Realizada perto do Cemitério do Alto de São João, na quarta-feira, a iniciativa – mais uma festa do que um jantar, marcada pela alta gastronomia mas também pela excentricidade, pelas performances e pelo onírico – teve uma dezena de participantes, entre os quais os empresários Miguel Júdice e Marianela Mirpuri, o médico Humberto Barbosa, o arquiteto Júlio Quaresma e a consultora iraniana Laleh Hancock.

