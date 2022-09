Covid-19. Quatro em cada 10 startups do Porto teme fechar portas

Seis em cada 10 startups da região do Porto sentiram um impacto negativo nas vendas na sequência da pandemia de covid-19, conclui um estudo da ScaleUp Porto a que o Expresso teve acesso. Destas, uma em cada quatro registou uma quebra até 20% e um terço um impacto superior a 50%.

As conclusões mostram ainda que 32% das empresas têm apenas até três meses de runway (período de tempo em que se prevê que continue solvente). “Isto significa que pelo menos três startups em cada 10 correm o risco de encerrar se não levantarem capital e se as suas receitas ou despesas se mantiverem inalteradas”, lê-se no relatório, que realça que quase 40% estão preocupadas com o possível encerramento.

