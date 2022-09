PAN. O eurodeputado vegan tem dois gatos e um coelho

Daqui a dois dias, Francisco Guerreiro viaja para Bruxelas pela primeira vez como eurodeputado. Irá falar com os Verdes sobre a entrada do PAN como novo membro da família política. Já a família do novo eurodeputado ecologista, de 34 anos, pai de uma bebé de dois meses e de uma pré-adolescente de 11 anos, ficará por cá.

Defensor de uma nova forma de estar na sociedade que coloque a ecologia no centro no desenvolvimento humano, das relações internacionais e da economia, Francisco procura ser coerente no seu dia a dia com os princípios que defende. É vegan desde os 26 anos, ou seja, não come nenhum produto de origem animal. Procura comprar roupa apenas quando precisa, e geralmente em segunda mão. Vai de transportes públicos de Cascais até Lisboa, mas tem carro e usa-o quando diz não ter alternativa, como para ir buscar a filha à escola em Cascais, onde vive, ou calcorrear o país durante a campanha eleitoral.