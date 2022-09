Costa é o primeiro PM a subir a votação nas europeias

Para lá das discussões sobre se a vitória deste domingo é muito ou pouco acima do “poucochinho” com que António Costa taxou o desempenho de António José Seguro em 2014, o PS conseguiu algo inédito em Portugal: um partido no poder subiu nas europeias o resultado que trazia das legislativas. Foi apenas um ponto percentual (de 32% há quatro anos para 33% nestas eleições), mas o suficiente para as contas ficarem no positivo.

Nestas comparações, é usado o critério da votação em termos percentuais. Com a abstenção sempre superior nas europeias, o número de votos expressos num dado partido, mesmo quando o resultado é bom, é tendencialmente sempre inferior ao das legislativas.