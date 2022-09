Reino Unido (Brexit Party lidera), França (Le Pen à frente), Espanha, Áustria: o ponto da situação de algumas das eleições mais sensíveis

Brexit Party à frente no Reino Unido com mais de 30%

O partido de Nigel Farage aparece com 31% das intenções de voto, enquanto o segundo lugar vai para os trabalhistas (19%) e o terceiro, mas muito perto do segundo, está nas mãos dos liberais-democratas (18.9%).

Le Pen um pouco à frente de Macron (sondagens)

O Partido Nacionalista de Marine Le Pen pode vencer as eleições com 24%, seguido do partido do Presidente Emmanuel Macron, com 22%, segundo estimativas do canal televisivo BFMTV sobre os resultados das europeias em França. As projeções apontam para 52% de participação eleitoral, quase 10 pontos acima de há cinco anos.

Extrema-direita na Alemanha com menos força do que nas legislativas

Os Verdes são o partido mais votado na faixa etária entre os 30 e 44 anos, segundo as projecções.E o NPD, partido da extrema-direita que se vê à imagem do partido de Hitler, perde o único eurodeputado que tinha desde há cinco anos. A AfD fica como representante única deste lado extremo do plano político, 2,1 pontos acima das últimas europeias (mas dois pontos abaixo das legislativas). Nas primeiras eleições em quase 20 anos em que Angela Merkel não participa, a 'sua' CDU (União Democrata-Cristã) deverá, apesar de tudo, manter-se no primeiro lugar com 28% dos votos. A grande novidade será mesmo a queda da Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema-direita que obteve 12,6% dos votos nacionais em 2017, passando a ocupar mais de 90 assentos na assembleia nacional, e que agora não deverá passar a barreira dos 10%. O partido cai assim para o quarto lugar, atrás do SPD (social-democrata, no Governo com a CDU/CSU). A destacar também a “onda verde” no país que leva o partido dos verdes (GRÜNE-G/) para o segundo lugar dos mais votados, com um resultado a rondar os 22%, uma subida de 11 pontos.

Extrema-direita recua na Áustria

Depois da implosão do Governo na semana passada na Áustria, com as urnas fechadas as projeções apontam para uma vitória do ÖVP, partido de centro-direita do chanceler Sebastian Kurz. Os 34,5% significam sete dos 18 lugares reservados ao país no Parlamento Europeu. Nos outros partidos não se registam grandes variações em relação a 2014, ainda que o FPÖ, partido de extrema-direita cujo líder esteve também envolvido nesse colapso da coligação de direitas, caia mais de 2 pontos, ficando com 17,5% e o terceiro lugar.

“Onda verde” cresce na Finlândia (extrema-direita nem por isso)

Já há projeções das votações na Finlândia, o país mais feliz do mundo, que está preocupado com as alterações climáticas. Por isso mesmo, não é de estranhar o crescimento dos Verdes, que alcançam uma votação recorde: 14,4% das projeções, contra 9,3% de há cinco anos.

A extrema-direita nacionalista do Partido dos Finlandeses (antes designado Verdadeiros Finlandeses), que chegou aos 17,6% no último ato eleitoral no país, deverá ficar agora abaixo, com cerca de 13%. Em primeiro lugar está o Partido da Coligação Nacional, com quase 21% dos votos.

Na Hungria, ganha Orban (com mais de 50%)

O chefe de Governo Viktor Orban, líder do Fidelz, consegue segundo as primeiras projeções 56% dos votos, garantindo uma vitória inequívoca para o bloco ultra-nacionalista que parece poder crescer nestas europeias. Orban tem condicionado toda a agenda mediática, nacionalizando os principais órgãos de comunicação no país. Lidera um governo autoritário e anti-imigração.