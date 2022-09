Portugueses que vivem no estrangeiro (ainda) podem votar este domingo

Se vive no estrangeiro e quer votar – ou tem algum familiar ou amigo nestas condições – ainda o pode fazer este domingo nos postos consulares, desde que se tenha recenseado “voluntária ou automaticamente nas comissões recenseadoras da área de residência indicada no seu Cartão de cidadão ou Bilhete de Identidade”, de acordo com a informação do Portal das Comunidades.

A jornalista Maria da Paz Trefaut, que colabora regularmente com o Expresso no Brasil, votou este domingo às 10h00 no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo: “O movimento para votar era bom para um domingo. E votei com documento de identificação brasileiro, porque não tinha o português comigo. Não houve problema”.

Os portugueses residentes no estrangeiro podem votar este domingo até às 19h deste domingo [hora local de cada posto consular], se estiver recenseado num posto da “Europa, África, Ásia e Oceânia. No continente Americano, a votação começa às 8 horas e encerra entre as 12h00 e as 18h00 locais, consoante a sua localização”, informa o Portal das Comunidades.

Pode consultar aqui os horários dos 47 postos consulares no continente americano — que estão a funcionar na Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Colômbia, Estados Unidos, Equador, México, Panamá, Perú, Uruguai e Venezuela.

Uma única mesa em São Francisco

Na passada segunda-feira, o vice-presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas nos Estados Unidos, Nelson Ponta-Garça, alertou para o facto de só existir uma mesa de voto disponível em São Francisco.

“Os emigrantes recenseados que quiserem votar para as europeias nos 13 estados abrangidos pelo consulado norte-americano de São Francisco terão de se deslocar à cidade californiana, onde se encontrará a única mesa de voto para toda a área geográfica”, de acordo com a agência Lusa.

Grandes distâncias são um problema na Venezuela em crise

Durante o dia de sábado, os consulados-gerais de Portugal na Venezuela, tiveram “pouca afluência às urnas para as eleições europeias, situação atribuída a falta de informação e às grandes distâncias a percorrer”, escreve a agência Lusa, citando elmentos da secção regional do Conselho da Comunidades Portuguesas.

O número de portugueses que pode votar é cinco vezes maior do que nas Europeias 2014; ou seja, a nova regra do recenseamento automático faz com 1.431.825 residentes no estrangeiro estejam em condições de votar para o Parlamento Europeu, enquanto que em 2014, eram menos de 300 mil os eleitores recenseados. Mais informações sobre outros locais de voto aqui.

Guilherme, cidadão deslocado, não pode votar

Francisco, pai de Guilherme, contactou o Expresso para relatar o insólito desencontro de informações que impede o filho de votar nas Europeias: “O meu filho Guilherme, que está recenseado em Coimbra, trabalhava em Londres, na City, e por causa do Brexit passou a trabalhar em Paris, desde abril, em Paris. Esta incerteza implica que mantenha a residência em Portugal até que haja uma conclusão em todo este processo. Como tal, perante a legislação eleitoral é considerado um cidadão deslocado”.

De acordo com o relato (indignado) do pai, Guilherme contactou a Comissão Nacional de Eleições (CNE); “a pessoa que o atendeu informou-o que só teria de se deslocar à embaixada ou consulado de Portugal em Paris, no horário para o efeito, levando consigo o documento de identificação e contrato de trabalho que justifica a sua condição” de deslocado — que não lhe permite votar este domingo, mas em teoria lhe teria dado possibilidade de votar entre 14 e 16 de maio, em qualquer representação diplomática no estrangeiro, munido da tal carta da entidade patronal que justifica a sua estada fora do país.

Mas, de acordo com o relato do pai, Guilherme nunca conseguiu contactar a embaixada e o consulado, porque “ninguém atende o telefone; o site de ambos apenas indica horários de expediente que terminam, num caso ás 17H00m e noutro ás 15h30m. Acresce que tanto um como o outro estão encerrados à hora de almoço entre as 12h30m e as 14h00”..

Guilherme arriscou e foi ao consulado de Parais, às 8h30, para votar. não conseguiu porque “parece que não se enquadra nas situações tipificadas na lei. O problema é que ele vive há dois anos numa situação indefinida, e não se pode recensear noutro local porque já esteve em Paris, Londres e Madrid nos últimos 2 anos”.

No passado dia 23 – de acordo com o relato do pai – a CNE enviou um email para o Consulado-Geral de Portugal em Paris “questionando a razão da recusa do voto, e dando 24 horas para que resposta fosse dada. Até hoje...”, desabafa Francisco lamentando a burocracia que colocou o filho no limbo.