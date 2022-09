Menos 36,4 mil portugueses a votar (e participação nos 23,37%) até às 16h00

Boa parte dos 10,7 milhões de eleitores portugueses chamados às urnas para eleger 21 eurodeputados esteve longe de o fazer até meio da tarde. As eleições para o Parlamento Europeu registaram uma afluência às urnas de 23,37%, ainda abaixo dos niveis das últimas eleições (26,31%), segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Mesmo assim, convém esperar pelos dados absolutos finais: o número de eleitores com capacidade eleitoral aumentou substancialmente entre as duas eleições: este ano são 10.761.156, quando nas anteriores eleições para o Parlamento Europeu, em maio de 2014, eram 9.696.481, por causa do recenseamento automático de mais de um milhão de emigrantes, o que aumenta potencialmente a abstenção. Em termos absolutos, ao meio dia tinham votado mais 67.000 eleitores (ainda não há dados sobre o meio da tarde). Ao meio da tarde, já tinham caído 34,6 mil eleitores.

A fraca participação já motivou um renovado apelo por parte de Marcelo Rebelo de Sousa: “Ainda têm cerca de seis horas. Façam um esforço para inverter a tendência”, disse o Presidente da República esta manhã, repetindo argumentos que vêm sendo usados para persuadir os portugueses a irem às urnas.

Face aos níveis de afluência, não é por isso de estranhar que a manhã tenha sido calma, com apenas duas 'peripécias' a registar, uma norte, outra a sul. E com inovação à mistura.

Boicote ao lítio (e ao voto)

Um boicote que começou com cadeados a impedir o acesso à mesa de voto marcou a manhã na Junta de Morgade, no concelho de Montalegre, onde foi necessária a intervenção da GNR para que os eleitores pudessem votar. Não que o tivessem feito: devido ao incidente, a mesa abriu mais tarde, às 9h, mas ao fim de uma hora nenhum dos 329 eleitores ali inscritos tinha exercido o direito de voto.

Retirados os cadeados, o boicote transformou-se em apelo. A população da freguesia está a mobilizar-se contra a instalação de uma mina de lítio a céu aberto com um pedido de abstenção em massa nestas eleições europeias. E o presidente da Junta de Morgade, José Nogueira, acredita que ele terá efeito: “Pelas informações que vou recebendo, penso que vai haver uma abstenção muito significativa, se não os 100%.”

Inovação e falta de pilha

Mais a sul, o incidente foi outro: um projeto-piloto está a implementar o voto eletrónico presencial no distrito de Évora e está também a correr, segundo os responsáveis, com toda a normalidade, exceção feita a uma das mesas de voto da escola Luís Verney, em Évora. Por lá, o sistema deixou de funcionar durante cerca de 15 minutos, suspendendo a votação e obrigando a um “reset” à máquina.

Em declarações à RTP, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), João Machado, reforçou a ideia de que “está tudo normal” e de que a falha no voto eletrónico se deveu a uma “falta de pilha”. O projeto-piloto prevê mesas de voto eletrónico em 23 freguesias dos 14 concelhos do distrito de Évora, funcionando em paralelo com os habituais votos em papel.

Diga-se que a outra inovação destas Eleições Europeias em Portugal é a possibilidade de pessoas com deficiência visual poderem votar pela primeira vez em braile, sozinhas e de forma independente. Ana Sofia Fonseca, secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, já o fez, destacando a importância da iniciativa. Imediatamente Ana Gomes, deputada socialista ao Parlamento Europeu, enalteceu o trabalho de inclusão.