Europeias. Até às 16h, em quantos países se estava a votar menos do que em Portugal?

A participação global dos europeus está abaixo da das últimas eleições, em 2014, ainda que alguns países tenham registado aumentos consideráveis. Casos da Espanha, Alemanha, Dinamarca e Roménia, que se explicam em parte pelo facto de, em alguns deles, os eleitores estarem a ser chamados a votar em mais do que uma eleição (acompanhe o 'ao minuto' do Expresso).

Às 16h, Portugal era um dos casos em que se verificava uma votação abaixo da de há cinco anos, com uma afluência de 23,37%. Dos 21 países que votam este domingo, não há muitos a ter um resultado tão baixo — são seis.

1. Bulgária

A menor taxa de participação de toda a União Europeia registava-se às 16h na Bulgária, onde apenas 15% dos eleitores se deslocaram às urnas. Em 2014 foram 19%. Este ano, apesar de tudo, deve ficar acima.

2. Suécia

Com uma votação inicial de 18,1%, ainda assim acima de 2014, em que se registou uma afluência de 15%, é o segundo país com a taxa de abstenção mais alta até ao momento.

3. Eslovénia

Às 16h, apenas 18,3% dos eslovacos já tinham votado, o que corresponde mesmo assim a uma subida face a 2014.

4. Letónia

20,24% de votantes letãos e uma projeção final acima dos 30%. É mais um dos países onde a participação tem aumentado, apesar de ser dos que tem maior taxa de abstenção no cenário global.

5. Finlândia

Num país cujas projeções apontam para uma “onda verde”, fruto do crescimento do partido ecologista e das preocupações com as alterações climáticas, a afluência as urnas não passava dos 21%.

6. Croácia

Na Croácia já tinham votado 21% dos eleitores e, por isso, esta será uma eleição mais participada do que a de 2014, onde estiveram apenas 16% dos croatas.

ASSIM FOI A MANHÃ DE ELEIÇÕES EM PORTUGAL. CALMA, MAS COM 'PERIPÉCIAS'

É uma das primeiras conclusões da manhã de eleições europeias na maioria dos países. Dos 28 estados-membro, 21 votam este domingo, Portugal incluído, e o que se vê é uma percentagem de afluência às urnas acima da que se registava há cinco anos, à mesma hora. E acima de qualquer outra: “Pela primeira vez na história das Eleições Europeias, vemos uma afluência maior do que nas eleições anteriores. As pessoas votam e votam e...”, congratula-se a União Europeia, no live blog criado para estas eleições.

Portugal é uma das exceções: até ao meio-dia, tinham votado 11.6% dos eleitores, abaixo dos 12.1% de 2014. Um caminho em contraciclo em relação, nomeadamente, à vizinha Espanha, que ao final da manhã registava uma subida (estava já acima dos 34%, superiores aos 23% de há cinco anos) e França, com 19,26%, claramente acima dos 15,7% de 2014.

Estes números encontram, contudo, explicação no facto de o número de eleitores com capacidade eleitoral ter aumentado substancialmente entre as duas eleições: este ano são 10.761.156, quando nas anteriores eleições para o Parlamento Europeu, em maio de 2014, eram 9.696.481, por causa do recenseamento automático de mais de um milhão de emigrantes, o que aumenta potencialmente a abstenção. Em termos absolutos, ao meio dia tinham votado mais 67.000 eleitores.

Veja abaixo as últimas projeções:

PORTUGAL

2019: 11.56%

2014: 12.14%

2009: 11,8%

2004: 14,2%

ESPANHA

2019: 34,02%

2014: 23,87%

FRANÇA

2019: 19,26%

2014: 15,7%

ITÁLIA

2019: 16.72%

2014: 16.66%

ALEMANHA

2019: 29.4%

2014: 25.6%

(não inclui votos por correspondência, que terão aumentado)

CHIPRE

2019: 29%

2014: 18%

HUNGRIA

2019: 30.5%

2014: 19.5%

CROÁCIA

2019: 9.93%

2014: 7.64%

BULGÁRIA

2019: 6.88%

2014: 7.62%

ESLOVÉNIA

2019: 8,83%

2014: 8,29%

ROMÉNIA

2019: 31.42%

2014: 18.41%

DINAMARCA

2019: 24.7%

2014: 20.3%

SUÉCIA

2019: 20.3%

2014: 17.2%

ESTÓNIA

2019: 29,1%

2014: 25,33%

LITUÂNIA

2019: 23.99%

2014: 23.41%

POLÓNIA

2019: 14.39%

2014: 7.31%

Apesar das boas notícias, nem tudo se explica por um maior interesse nestas europeias em particular: a taxa de participação na Roménia, por exemplo, está nos 31,4%, quase o dobro dos 18% de 2014, mas importa dizer que os romenos estão a votar simultaneamente num referendo sobre a corrupção no país. Ainda assim, importa também mostrar este vídeo que está a correr as redes sociais e mostra a impressionante fila dos romenos que votam em Munique, Alemanha

Espanha, Bélgica, Bremen e Lituânia são outros exemplos do que está em jogo na Europa neste domingo.. Ao contrário de Portugal, o país vizinho vota também em eleições autárquicas e autonómicas, o que pode ajudar a explicar uma corrida às urnas. Na Bélgica, as Europeias dividem protagonismo com eleições legislativas e regionais, enquanto os lituanos escolhem o sucessor do atual Presidente, Dalia Grybauskaite.

Também na Alemanha há eleições regionais, ainda que apenas no estado federado de Bremen.