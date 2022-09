Análise: Seis pistas a tirar das primeiras projeções

1. O PS vence, com uma vitória que é, como diria o António-Costa-de-2014, acima de "poucochinha". O ponto intermédio da projeção ISCTE/ICS/GFK/Metris, acima dos 32%, pouco cresce em relação aos 31,5% de José António Seguro há cinco anos. No ponto mais baixo do intervalo, os socialistas ficam até abaixo do resultado de 2014 - mas o ponto mais alto dá algum conforto ao PS. Uma vitória para António Costa, que corrigiu o erro de casting do cabeça de lista dando o corpo ao manifesto - e conseguindo algo historicamente raro: um primeiro-ministro que canta vitória em noite de europeias. Só Cavaco (em 1987 e 1989) e Guterres (em 1999) o tinham conseguido antes vencer as europeias estando no poder; agora, Costa junta-se a esse clube restrito. A outra boa notícia para os socialistas é o resultado do PSD: a queda dos sociais-democratas engrandece os números dos socialistas. Durante a campanha, as sondagens indicavam uma vantagem do PS em relação ao segundo na casa dos oito ou dez pontos percentuais, dados que as sondagens à boca da urna vêm confirmar.

2. Esta será a noite do pior resultado de sempre do PSD em eleições europeias, comparando com todas as vezes em que os sociais-democratas concorreram sozinhos. O score historicamente mais baixo estava nos 31%, fasquia que nem no cenário mais favorável o partido de Rui Rio consegue agora ambicionar. Pior: a bitola que o PSD tinha colocado internamente era, no mínimo, os 28%, para poder ficar acima do resultado PSD-CDS nas europeias de há dois anos. Também neste caso os sociais-democratas ficam muito longe. E até o objetivo de conseguir mais um lugar em Bruxelas parece tremido. O PSD pediu nestas eleições um "cartão amarelo" ao Governo, mas o cartão amarelo pode ter sido mostrado ao PSD. Rangel, que mostrou no passado ser um cabeça de lista competitivo, desta vez viu-se condicionado pela liderança de Rui Rio, e pela forma como o líder do partido atuou na crise dos professores - momento em que o empate técnico entre PS e PSD se esfumou. Rui Rio, que diz sempre que nunca perdeu uma eleição na vida, terá agora de mudar de cassete - é verdade que Rio não era candidato, mas envolveu-se na campanha como se fosse. E é ele quem terá de partir para umas legislativas com base numa derrota, ao contrário de Costa, que pode cavalgar uma vitória.

3. Uma das surpresas de 2014 - os três eurodeputados eleitos pela CDU - pode dar lugar a uma das notícias de 2019: tudo indica que não só a CDU cai, como deverá ficar atrás do BE. A ser assim, será um enorme revés para João Ferreira e Jerónimo de Sousa, e um grande triunfo para Marisa Matias e Catarina Martins. A cabeça de lista do BE fez a campanha com o traquejo e o conforto do meio milhão de votos que recolheu nas eleições presidenciais, e pode até chegar aos três eurodeputados. Com estas projeções, o CDU tem a segunda noite eleitoral para esquecer desde que alinhou com PS e BE na "geringonça". Depois das autárquicas, volta a haver razões para os comunistas se questionarem sobre os ganhos neste arranjo maioritário - se o PCP dificilmente voltaria a entrar numa geringonça, com estes resultados a geringonça nem sobrevive aos últimos meses da legislatura. Já o BE, não parece ter sofrido qualquer desgaste da proximidade ao poder - e continuará disponível para conversar com Costa.

4. Depois do bom resultados nas autárquicas de Lisboa, Assunção Cristas falou de um CDS como novo partido líder do espaço do centro-direita. Nestas europeias, tudo indica que não só não cresce ao nível dessa ambição, como, provavelmente, não cresce de todo. Para quem queria encurtar as distâncias em relação ao PSD, a perspetiva de poder ficar ao nível do PAN é de pesadelo - e o futuro de Cristas poderá ficar tremido. E, olhando para o peso da direita, até se pode dar o caso de PSD e CDS juntos ficarem aquém do resultado de 2014, quando a coligação levava em cheio com as consequências dos anos da troika.

5. O PAN tem garantida a eleição de um eurodeputado, e a projeção ISCTE/ICS/GFK/Metris ainda permite ao partido sonhar com uma segunda cadeira em Bruxelas. Pode até ficar à frente do CDS - o que significará que o "pequeno partido" se está a afirmar como partido médio. A votação do PAN, para além de ser uma das notícias da noite, permite ao partido encarar com grande confiança as legislativas, já daqui a quatro meses.

6. Marinho e Pinto apanhou todos de surpresa há cinco anos, e esta noite, sem surpresa, poderá desaparecer. Em 2014 o MPT, com o advogado como cabeça de lista, arrebatou dois lugares; muitos incidentes depois, Marinho e Pinto deverá pôr fim à sua carreira como eurodeputado.