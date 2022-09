Confirme onde vai votar este domingo sem sair de casa. Só precisa de um telemóvel

Este domingo, 26 de maio, se é um dos oito milhões de portugueses que está recenseado para votar nas Europeias 2019, e não sabe qual é a sua mesa de voto, só tem de pegar no seu telefone móvel e enviar um SMS gratuito com os seus dados pessoais.

Depois de escrever RE espaço nº de Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão espaço Data de Nascimento (nesta ordem AAAAMMDD), envia a mensagem para o número grátis 3838. Sugerimos que o faça este sábado para evitar congestionamentos de tráfego e um eventual atraso na resposta durante o dia das eleições.

Pode ainda obter estes dados na Internet, através do Portal do Eleitor — www.recenseamento.mai.gov.pt , ou junto da Comissão Recenseadora que funciona na junta de freguesia da sua área de residência ou nas Câmaras Municipais do continente e regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

Este procedimento é recomendável porque com “a eliminação do número de eleitor, os cadernos eleitorais estão agora organizados por ordem alfabética e basta a apresentação”, informa o Ministério da Administração Interna em comunicado.

Só tem de repetir o gesto de 1,7 milhões de eleitores

Até ao final desta sexta-feira recorreram ao serviço de SMS gratuito 3838 para confirmarem o seu local de voto nas eleições para o Parlamento Europeu “cerca de 1.7 milhões de eleitores”, escreve a agência Lusa.

O comunicado do MAI lembra que “esta alteração não implica, em regra, a alteração do local de voto, mas ela ocorrerá em alguns postos de recenseamento” — sendo por isso recomendável efetuar a confirmação por SMS ou no Portal do Eleitor.

No total, há 10.761.156 milhões de eleitores em condições de votarem nas eleições para o Parlamento Europeu. Nas últimas eleições Europeias, em 2014, eram 9.696.481. O aumento do número de votantes deve-se, essencialmente, ao recenseamento automático de cerca 1,4 milhões portugueses que possuem registo consular no estrangeiro, e que têm indicações disponíveis sobre local e horas de voto neste LINK do Portal das Comunidades.

O número de cidadãos de outros países da União Europeia que está inscrito para votar no nosso país é de Estão também registados 10,751. Quase metade estão registados no distrito de Faro.

Recorde-se que no passado domingo, 19 de maio, votaram antecipadamente 14.909 pessoas, o que corresponde a 76% dos eleitores que se tinham inscrito para votar por antecipação. Quem não chegou a votar nesse dia, pode votar este domingo, 26, na sua mesa de voto.