Apelo de Marcelo ao voto tem uma crítica à campanha. E uma fasquia

O Presidente da República fez este sábado um apelo ao voto nas eleições europeias, com duas passagens (nos 4 minutos de gravação) que pressupõem uma visão crítica do que foi a campanha eleitoral.

"Eu sei que, nas campanhas eleitorais europeias, se fala de muito mais do que de Europa, sobretudo num ano, como este, em que daqui por quatro meses, há novas eleições, as eleições para a Assembleia da República", disse Marcelo, pedindo numa passagem seguinte para os portugueses passarem por cima do que lhes desagradou nas últimas semanas - e que vão até às urnas: "Por isso vos venho pedir que esqueçais o que vos desgostou na campanha eleitoral".

Não é o único argumento do chefe de Estado para levar os portugueses às urnas. Depois da abstenção recorde de 64% nas últimas europeias, em 2014, Marcelo mostra-se consciente de que os eleitores desvalorizam a importância deste ato eleitoral.

Assim, soma argumentos (pouco ouvidos durante a campanha oficial) para que cumpram o seu dever cívico.

"Eu sei que muitos portugueses pensam que as eleições de amanhã não importam à sua vida, porque não escolhem Presidentes da República, nem deputados que os representem, nem Governos nacionais que decidam sobre os seus problemas, nem Governos regionais ou autarcas nos municípios ou nas freguesias que lidem com a sua vida de todos os dias", admitiu o Presidente, explicando depois que "é tão importante o que se decide na Europa como muito do que se decide apenas em Portugal. E a Europa vai tomar, nos próximos meses e nos próximos anos, decisões fundamentais para o nosso futuro."

Com mais de um milhão de emigrantes portugueses registados, agora, automaticamente, Marcelo Rebelo de Sousa não ignora que essa inovação pode trazer ainda mais abstenção. Mas fixa uma fasquia mínima de participação. "Peço-vos esse pequeno sacrifício que é não deixar nas mãos de 20% ou de 25% a decisão que é de todos". Não é uma fasquia elevada - há cinco anos a participação foi a menor de sempre, fixando-se nos 34%. O que indicia que o Presidente teme que, desta feita, seja ainda pior.

Daí o remate. Após admitir ser "tentador ficar em casa e deixar a outros o encargo de irem votar, guardando para outubro o voto considerado essencial", o chefe de Estado diz que isso "é um erro. É um erro enorme." E lança o apelo derradeiro: "Para no dia seguinte, não terdes, não termos, de recomeçar o queixume de que a Europa, a que pertencemos, está errada, de que a Europa não nos entende, de que a Europa não nos apoia como deveria fazê-lo, de que a Europa não é suficientemente solidária, de que a Europa se encontra dominada por aqueles que não queremos, nem aceitamos. Tudo porque a maioria esmagadora escolheu não escolher. Ou melhor, escolheu não dedicar, amanhã, uns minutos do seu tempo àquilo que vai determinar os próximos cinco ano da nossa vida".

"Assim começou, em tantos casos, a fraqueza das democracias. Assim começou, vezes demais, o caminho para a sedução dos poderes absolutos. Votar amanhã é não desistir da liberdade de mandar no nosso futuro", remata Marcelo.