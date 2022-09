Um filme chocante que pode ter alterado tudo o que se julgava certo na Polónia

A grande Polónia, com mais de 30 milhões de pessoas em idade de votar e um contingente de 52 deputados ao Parlamento Europeu (PE), é um dos principais palcos onde se ensaiam mais intensamente os dois epílogos possíveis para estas eleições: reforço do projeto europeu ou emergência de valores antieuropeus.

O peso eleitoral da Polónia no PE é maior do que o da maioria dos seus vizinhos onde já se nota, como na Polónia, a tendência populista: a República Checa elege 21 deputados, como a Hungria. A Eslováquia, onde em 2016 um força tricéfala de partidos nacionalistas conseguiu um quarto dos votos, elege apenas 14. Se houver um terramoto eurocético nas urnas polacas, é em Estrasburgo que será mais sentido. Se vencerem os europeístas, cria-se mais um balão de oxigénio para a UE.

O combate na Polónia é determinante, diz ao Expresso Jan Rostowsky, antigo vice-primeiro-ministro polaco (2015) que agora decidiu concorrer ao PE pelo Reino Unido como número dois da lista do partido europeísta Change UK: “A Polónia é palco de uma luta entre populistas e antipopulistas e isso também se tornou uma luta entre eurocéticos e europeístas. A Polónia é um dos maiores países europeus e por isso esta luta é extremamente importante para entendermos com o que podemos contar no futuro”.

Cidadãos sentem-se europeus

O partido no poder, o PiS (Lei e Justiça), está, desde que conquistou a primeira maioria absoluta do Parlamento polaco, em 2015, em rota de colisão com a UE devido a uma série de reformas criticadas em Bruxelas, como o controlo dos meios de comunicação estatais e as mudanças na indicação dos juízes para o Tribunal Constitucional.

Recentemente, o partido mudou de discurso para se aproximar da Coligação Europa (KE), um grupo de forças que vai do centro-direita à esquerda ecologista e que pode vencer as europeias, lançando sementes para as legislativas que têm de se realizar até ao fim de novembro. Em 2014 a Plataforma Cívica (PO, de Tusk, maior partido da KE), ganhou as europeias, com 27 eleitos. O PiS elegeu apenas 7 eurodeputados, a esquerda democrática 5, seguido-se 4 cada para democratas-cristãos, liberais-conservadores e nacionalistas. Trabalhistas e centristas obtiveram um cada, tendo sido eleito ainda um independente.

Uma vitória da KE no domingo auguraria uma mudança radical na política polaca. “O PiS, ao longo desta campanha, tem dito que é pró-Europa, o que é bastante cómico, mas também nos mostra que a Polónia é muito europeísta, caso contrário não estariam a encetar esta tentativa de aproximação”, diz Rostowsky. “Quando, no início desta legislatura, começaram a ameaçar o Estado de Direito, entraram em conflito com as instituições europeias e tornaram-se anti-UE, para garantir alguma coerência”, acrescenta.

Na Polónia, 79% dos inquiridos dizem sentir-se cidadãos europeus, um número superior à média da UE, de 71%. As últimas sondagens, do agregador de sondagens do sítio Politico.eu, mostram o PiS com 38% das intenções de voto e 22 eurodeputados e a KE com 37% e 20 eleitos. Haveria ainda espaço para eleger seis deputados do movimento europeísta Primavera e três do populista Kukiz 15, que se estreariam no hemiciclo europeu.

O PiS, com o seu programa de reformas sociais, que muitos analistas consideram populista, presidiu a um crescimento económico médio de 4% ao ano, o dobro do valor verificado no resto dos países da UE (2,1%) no mesmo período (2014-2018). Mantém, por isso, a confiança de boa parte da população.

“Não contem a ninguém”

Nos primeiros dias da campanha, porém, um episódio inesperado retirou protagonismo ao debate sobre a Europa para o recentrar na questão da Igreja Católica e do seu peso e influência na sociedade polaca. Nos últimos Censos, em 2011, 97% das pessoas que declararam ter religião definiram-se como católicas, o que representa 87% da população total.

A 11 de maio, o conhecido jornalista polaco Tomasz Sekielski lançou no Youtube um documentário que rapidamente se transformou no tema dominante: “Tell No One” foi visto por 10 milhões de pessoas em apenas dois dias. No início desta semana ia em 21 milhões. São duas horas de histórias de abuso sexual de crianças por padres católicos. “Tentei ver o filme, mas tive de parar ao fim de dez minutos. O que acho, sinceramente, é que este filme vai provocar um enorme choque cultural que pode ser determinante já nestas eleições”, diz Rostowsky, candidato no qual Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, pede aos londrinos que depositem o seu voto.

A ligação à igreja que o PiS sempre quis cultivar pode dificultar-lhe a vida nestas europeias, explica Rostowsky: “Antes de o filme estrear, o PiS fez tudo o que pôde para se colar à Igreja. ‘Uma mão levantada contra a Igreja Católica é uma mão levantada contra a Polónia’, disseram”. Segundo o também ex-ministro das Finanças, “a batalha entre as forças populistas e antipopulistas está mais equilibrada”, porque, “ao contrário do que acontece, por exemplo, na Hungria e noutros países com partidos populistas, a oposição é mais coesa e há uma clara frente pró-Europa”.