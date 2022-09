Será fácil ser eurodeputado pela Letónia?

A Letónia é dos Estados-membros da União Europeia (UE) onde é mais teoricamente fácil tornar-se eurodeputado. É certo que o país só elege oito representantes para o Parlamento Europeu, mas a sua delegação é inflacionada pelo facto de a UE atribuir aos pequenos países um mínimo de seis assentos.

Dado que nos Estados bálticos a participação eleitoral é baixa — só 30% dos letões votaram em 2014 —, é possível obter um lugar em Estrasburgo com 50 mil votos, ao passo que cada um dos 96 eurodeputados alemães precisa de 300 mil sufrágios. O cargo é apetecível, nem que seja porque o salário médio bruto na Letónia é de 926 euros, mas um deputado europeu recebe 8000 euros.

Marcada, como as vizinhas Lituânia e Estónia, pela ocupação soviética (fizeram parte da URSS até aos anos 90), a Letónia abraçou a UE e a NATO, entrou para o espaço Schengen em 2007 e para a zona euro em 2014. Economia liberal, é das poucas que segue a insistência do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de gastar um mínimo de 2% do PIB na Defesa. A presença de minorias russas é um fator político por vezes difícil de gerir nos Estados bálticos.

Como no resto da Europa, a imigração é uma questão que preocupa os letões, cujo Parlamento recomendou ao Governo, este ano, que rejeitasse o pacto da ONU para as migrações. Mas os países do Báltico têm mais preocupação com a saída dos seus do que com a entrada de estrangeiros. Depauperados no fim da era comunista, viram partir muita gente para os parceiros europeus nas últimas décadas.

Pró-russos mas nem tanto

As últimas projeções do site Politico.eu indicam os sociais-democratas do partido Harmonia (na oposição) como vencedores das europeias, mas com apenas 20% dos votos. O facto de haver quatro partidos entre os 13 e os 20% torna os prognósticos mais difíceis.

O Harmonia, chefiado por Nils Usakovs, presidente da Câmara da capital letã, Riga, é frequentemente acusado pelos adversários de ser uma marioneta da Rússia. Quer Usakovs quer Vjačeslavs Dombrovskis, candidato do partido a chefe do Governo no ano passado, são de origem russa e é certo que o Harmonia manteve uma aliança com o Rússia Unida de Vladimir Putin, o Presidente russo. Advogou, também, políticas que facilitassem o ensino do idioma russo no país, onde um quarto da população partilha essa raiz.

Hoje, porém, o Harmonia faz parte do grupo socialista europeu (onde está o PS português). “Apoiamos a posição unida da União Europeia sobre a Rússia, seja ela qual for”, afirmou recentemente Usakovs. Isto apesar de a Letónia ser um dos países mais afetados pelas sanções económicas comunitárias contra Moscovo.

Os sociais-democratas conquistariam dois lugares de eurodeputado, mais um do que em 2014. Os outros seis ficariam equitativamente distribuídos entre o Nova Unidade (liberal-conservador) do primeiro-ministro Krišjanis Karinš —cujo cabeça de lista é o ex- primeiro-ministro e vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovkis, que tinha a pasta da moeda única e repetia avisos a Portugal nos tempos do resgate financeiro —, o Desenvolvimento/A Favor! (AP!, liberal europeísta), a Aliança Nacional (LNNK, formação da direita populista que adota o lema “Tudo pela Letónia! Pela Pátria e a Liberdade”), a União de Verdes e Agricultores (ZZS, conservadora), o Novo Partido Conservador (JKP) e os Progressistas.

Geringonça antirrussa

Karinš governa com o JKP, o AP!, a LNNK e o partido antissistema Quem é Dono do Estado?, que não deve obter representação em Estrasburgo. Esta aliança de cinco partidos visou, após as últimas legislativas, em 2018, manter fora do Governo o Harmonia, que os demais veem como demasiado próximo de Putin.

Dada a diversidade de partidos que o compõem, o Executivo demorou quatro meses a formar. Passados outros tantos, o partido do primeiro-ministro surge penalizado nas sondagens, pois há cinco anos elegera quatro eurodeputados, ficando a LNNK, o Harmonia, a ZZS e a União Russa da Letónia com um assento cada.