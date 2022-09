República Checa diz um “sim” à Trump e faz ouvir um “Arrr!” no Parlamento Europeu

“Vamos proteger a República Checa com força e sem compromissos.” É desta forma que o partido ANO (acrónimo de Aliança dos Cidadãos Descontentes, embora “ano” também signifique “sim” em checo) se apresenta às eleições para o Parlamento Europeu. Dita Charanzová é a cabeça de lista da formação fundada pelo primeiro-ministro Andrej Babiš. Os checos votam sexta-feira e sábado e elegem 21 eurodeputados.

Segundo as projeções mais recentes, o partido do Governo em funções poderá eleger seis eurodeputados, mais dois do que nas eleições anteriores, de 2014. Ideologicamente, a formação inscreve-se na corrente da democracia liberal e senta-se na bancada da ALDE (Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa), o mesmo para que concorre – sem previsão de sucesso – o português Iniciativa Liberal.

O ANO deverá ampliar a sua votação europeia em cerca de cinco pontos, situando-se acima dos 21%. O partido andou a distribuir bonés vermelhos inspirados na campanha presidencial de 2016 de Donald Trump, com a inscrição “República Checa Forte”, e promete lutar contra a imigração ilegal. O primeiro-ministro afirmou, aliás, que as legislativas do ano passado na Eslovénia e em Itália mostram que a postura checa relativamente à imigração está a crescer, sendo partilhada por países como a Hungria, a Polónia e a Eslováquia.

“A Europa precisa de Piratas”

Na segunda posição das intenções de voto surge o Partido Pirata, que poderá estrear-se no Parlamento Europeu com quatro deputados e uma votação na ordem dos 15%. O cabeça de lista, Marcel Kolaja, já deu a entender que o partido poderia juntar-se ao ALDE ou aos Verdes/Aliança Livre Europeia. “A Europa precisa de Piratas” foi o mote com que partiu para a campanha, tendo recorrido à realidade virtual – por exemplo, ao apresentar o seu líder, Ivan Bartoš, em holograma.

O conservador Partido Democrático Cívico (ODS) deverá crescer face a 2014, passando de dois para três eurodeputados e de sexta formação para terceira mais votada. Integrado na família eurocética dos Reformistas e Conservadores Europeus, onde pontificam o polaco Lei e Justiça ou o Partido Conservador britânico, é liderado nestas eleições por Jan Zahradil.

Este investigador científico aderiu à política durante a pacífica Revolução de Veludo, que em 1989 depôs o Governo comunista da então Checoslováquia. “Somos o coração da Europa e queremos ser ouvidos” é o grande lema de uma campanha que reivindica uma Europa mais flexível e menos burocrática.

Tradição e comunismo em queda

A assumir algum destaque estará o eurocético Liberdade e Democracia Direta (SPD), que se inscreve no Movimento pela Europa das Nações e das Liberdades, aliança de partidos nacionalistas e de extrema-direita, como a italiana Liga de Salvini, o francês Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen, ou o Partido da Liberdade austríaco. O SPD deverá eleger dois eurodeputados, tal como a coligação de centro-direita formada pelos partidos TOP 09 (acrónimo de Tradição, Responsabilidade e Prosperidade) e Autarcas e Independentes, e o Partido Comunista da Boémia e Morávia. Tanto aquela coligação como os comunistas estão em queda (tinham quatro e três assentos, respetivamente).

Em queda estão ainda a União Cristã-Democrata/Partido Popular Checoslovaco e o Partido Social-Democrata, que não deverão eleger mais do que um eurodeputado cada (tinham três e quatro). Os maiores afundanços deverão ser protagonizados pela coligação da tradição e dos autarcas, que cairá da segunda para a quinta posição, e pelos sociais-democratas, que descem do terceiro lugar conquistado em 2014 para o oitavo, mesmo no limiar da elegibilidade. O Partido dos Cidadãos Livres (libertário e eurocético) deve perder o seu assento.

Mais eurocéticos

Dos 21 assentos que a República Checa ocupa no Parlamento Europeu, 13 pertencerão a eurocéticos, um crescimento face à distribuição mais equitativa de há cinco anos, então com a vantagem de um eurodeputado para os pró-europeus.

Os checos foram chamados às urnas no ano passado, elegendo o candidato do Partido dos Direitos Cívicos (SPOZ), Miloš Zeman, como Presidente da República. A eleição foi bastante renhida, uma vez que o independente Jiří Drahoš, apoiado pelos democratas-cristãos e pelos Autarcas e Independentes, ficou a menos de 3% na segunda volta. O derrotado é um europeísta.

No ano anterior, em 2017, os eleitores votaram em legislativas e o ANO conquistou uma sólida maioria, com 78 assentos em 200, seguindo-se o ODS, com 25, e os Piratas e o SPD, ambos com 22. Os quatro partidos mais representados na Câmara dos Deputados deverão ser os mais votados para o Parlamento Europeu, com o Partido Pirata a consolidar uma dinâmica de crescimento e a impor-se sobre os outros dois, que lhe mordem os calcanhares.