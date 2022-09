Marisa e a demissão de May: “o último episódio de uma enorme trapalhada”

"É o último episódio da enorme trapalhada em que se transformou o Brexit", diz Marisa Matias, num comentário à demissão da primeiro-ministro britânica, Theresa May. "Há uma enorme confusão na UE e o Brexit é sintoma dessa confusão", acrescenta a candidata do Bloco ao PE. Marisa Matias falou aos jornalistas na Afurada (Gaia), no final de um almoço informal com os profissionais da comunicação que fazem a cobertura da sua campanha.

Para Marisa Matias, para quem o Brexit foi uma "jogada do Partido Conservador, que teve o apoio de socialistas e da direita europeia", o importante agora é que se respeitem os resultados. A vontade do povo foi expressa", disse. A eurodeputada do Bloco recordou que fez "campanha pela permanência", a convite dos trabalhistas britânicos.

Questionada se defenderia a ideia de um segundo referendo, a eurodeputada do Bloco insistiu que importa "respeitar a vontade do povo". E há outro aspeto que para Marisa deve ser acautelado: "Uma saída sem acordo não serve a ninguém. O importante é que se protejam os direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido e dos cidadãos do Reino Unido na UE".