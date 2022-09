João está zangado. Vive nos Estados Unidos e não pode votar nas Europeias

João vive nos Estados Unidos desde 2013. Tem 34 anos, é doutorado em Biologia Molecular, e investigador numa universidade em Chicago. Desde que saiu de Portugal nunca mais votou. E não é por falta de vontade: “Tenho pena de não votar nestas eleições Europeias porque sou um europeísta convicto. Além do mais, acho que este ato eleitoral é o único em que o meu voto pode fazer a diferença”, disse num email que fez chegar ao Expresso, relatando as dificuldades que teve para se recensear nos Estados Unidos.

“Em Agosto de 2018, comuniquei por email ao consulado de Portugal em Washington D.C. a minha mudança de morada; existe um consulado em Chicago, mas não posso fazer o registo consular nesta cidade. Nesse mesmo email, fiz esta pergunta — ‘Está tudo em ordem para eu poder votar nas próximas eleições Europeias’?”

“Coloquei a questão porque já sabia que nas Presidenciais só poderei votar se for ao consulado de Portugal em Washington, pessoalmente. Disseram-me que tinha sido tudo modificado” em matéria de procedimentos.

A surpresa de não estar recenseado nos Estados Unidos

“Há cerca de dois meses, perguntei o que é que teria de fazer para votar; estava a preparar uma ida a Nova Iorque em trabalho e, apesar de existir consulado nesta cidade, admitia a hipótese de ir a Washington votar, apesar dos gastos”.

João acreditava que teria ficado automaticamente recenseado quando comunicou a mudança de residência ao consulado de Portugal. Ficou de boca aberta – e muito descontente – quando foi informado de que teria de ir verificar onde é que estava recenseado: “Verifiquei, e descobri que ainda estou recenseado no distrito de Aveiro. E que as únicas formas possíveis de votar seriam no concelho da Mealhada, ou, como sou cientista, votar por antecipação” numa representação diplomática no estrangeiro, o que deveria ter acontecido na semana passada [14 a 16 de maio], dias em que João estava em Nova Iorque para “uma entrevista de trabalho”, impossibilitado de votar.

Ruído na comunicação

A situação de João parece indiciar uma falha de comunicação que pode não ser falha: “Uma coisa é o local onde fazemos inscrição consular, outra coisa é o local de residência, e a morada que consta no cartão de cidadão” de cada pessoa, disse ao Expresso fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

“Para estarem recenseados e votarem no estrangeiro, os cidadãos têm que ter no seu documento de identificação pessoal a correspondente morada no estrangeiro; de notar que o recenseamento é automático, mas não é obrigatório, e os cidadãos foram notificados para se pronunciarem caso não pretendessem ficar inscritos no recenseamento eleitoral”, explica a mesma fonte.

Em julho de 2018, a Assembleia da Repúlbica aprovou o recenseamento eleitoral automático, não obrigatório, dos portugueses no estrangeiro, associando esse procedimento à morada associada ao cartão de cidadão.

O que estava previsto era que “a partir de 14 de agosto de 2018 os cidadãos que possuíssem cartão de cidadão com morada no estrangeiro e não estivessem recenseados, passariam a ficar automaticamente recenseados. Os cidadãos que estivessem inscritos no recenseamento, em local diferente da morada do cartão de cidadão, ficariam também automaticamente recenseados na morada do cartão de cidadão”.

Tudo indica que o que impede João de votar nestas eleições Europeias tenha sido a não confirmação do recenseamento, após atualização da morada no seu cartão de cidadão. Ou seja, quem quer votar fora deve mesmo verificar que está recenseado no estrangeiro.

De acordo com dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estão recenseados 1,431 milhão de portugueses residentes no estrangeiro [848,145 mil na Europa e 583,680 mil fora da Europa]. Antes da aprovação das novas regras, em agosto de 2018, só estavam recenseados 318 mil portugueses residentes no estrangeiro.

