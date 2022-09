Irlanda volta a jogar no centro-direita e fica com dois suplentes para o pós-Brexit

Michael Coyne é uma das 73 mil pessoas que ainda falam irlandês diariamente, num país com 6,5 milhões de habitantes. É por isso que, em conversa com o Expresso, faz questão de grafar em gaélico e em inglês o seu nome (Micheál Ó Cadhain), o nome da sua aldeia (Cill Chiaráin/Kilkieran) e o nome do condado a que pertence (Gaillimh/Galway). Sexta-feira, 24 de maio, Michael e os seus concidadãos votam nas eleições para o Parlamento Europeu (PE), mas também em eleições locais e num referendo à redução de restrições no divórcio.

As consultas são conduzidas em três círculos eleitorais por meio do voto único transferível, um sistema de votação de representação proporcional através do voto preferencial. Há outra particularidade na Irlanda: serão eleitos 13 eurodeputados, mas dois deles não poderão ocupar os seus lugares até o Brexit se consumar. Em julho de 2018, o Conselho Europeu decidiu redistribuir 46 dos 73 assentos do Reino Unido por outros Estados-membros proporcionalmente desfavorecidos. Isso fez com que a Irlanda passasse a eleger mais dois eurodeputados. Os restantes 27 assentos britânicos são eliminados.

No entanto, a transferência só poderá acontecer depois de o Reino Unido deixar a União Europeia (UE). O Brexit esteve previsto para 29 de março e, se assim tivesse acontecido, estas eleições realizar-se-iam em apenas 27 Estados-membros. Com o adiamento até 31 de outubro, não só o Reino Unido vai a votos como os lugares extra só poderão ser ocupados depois da sua saída da UE, caso venha mesmo a acontecer.

Fine Gael amplia votação

Cinco formações partidárias deverão integrar a delegação irlandesa ao PE: Fine Gael (centro-direita), Fianna Fáil (conservador, também conhecido como Partido Republicano), independentes, Sinn Féin (SF, esquerda pró-reunificação da ilha) e Verdes. As projeções mais recentes indicam que o mais votado será o Fine Gael (com Mark Durkan à cabeça), que continuará a eleger quatro eurodeputados mas aumentará o seu peso eleitoral, relativamente às europeias anteriores, passando de 22% para 32%.

O SF deverá cair da segunda para a quarta posição, elegendo dois eurodeputados, menos um do que há cinco anos. O Fianna Fáil sairá reforçado, transitando do terceiro para o segundo posto e elegendo dois eurodeputados, o mesmo número que os candidatos independentes (que há cinco anos conquistaram três postos). Os Verdes irlandeses deverão enviar para Estrasburgo e Bruxelas um eurodeputado, quebrando o jejum de 2014.

“A Irlanda rural está a morrer”

“Não estou familiarizado com os partidos europeus porque não têm influência direta no quotidiano político irlandês”, confessa Michael Coyne, que é professor de Estudos Culturais e gere um bar com a família. “Quando for votar, votarei no candidato que melhor refletir sobre os problemas que afetam a Irlanda rural, como a falta de oportunidades de emprego, a falta de investimento em serviços e infraestruturas e o êxodo para as cidades e para o exterior”, refere ao Expresso. E adverte: “A Irlanda rural está a morrer e com ela a língua irlandesa. Acredito firmemente que a Europa é fundamental para a sobrevivência de ambas, mas é preciso que se envolva mais.”

Quanto ao Brexit, Michael espera que haja um segundo referendo e que “o povo britânico rejeite a saída e permaneça na Europa”. “A nação britânica esteve presente, lutou e sacrificou muitas vidas para salvar a Europa. Deixar a Europa agora seria um desastre não só para a Irlanda mas também para a Europa como um todo. E não duvido de que iria minar o projeto europeu”, remata.

O clube imune à extrema-direita

Leo Varadkar foi eleito, em 2017, líder do Fine Gael e, por inerência, chefe do Governo irlandês (ainda não foi a votos em legislativas). Acumula o cargo com a pasta da Defesa. O seu partido é membro fundador do Partido Popular Europeu, a maior família em Estrasburgo, a que pertencem, entre outros, os portugueses PSD e CDS, o espanhol PP, a alemã CDU/CSU mas também o controverso Fidesz, liderado pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que está suspenso.

A nível europeu, os irlandeses irão votar maioritariamente no partido em que depositaram maior confiança em 2014 e que conduz os destinos do país desde 2011. A Irlanda integra um clube cada vez mais restrito de países da UE: o dos que se mantêm imunes à extrema-direita. Dele também fazem parte Portugal, Luxemburgo e Malta.