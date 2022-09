Em Malta os miúdos vão ser ouvidos pela primeira vez

Deixar por escrito a vontade em caso de morte, ser responsabilizado e condenado por um crime, abrir e gerir dinheiros e contas bancárias, negociar e ter uma empresa ou trabalhar e pagar impostos. Parte de tudo isto só se faz quando se atinge a maioridade, quando se é adulto. Em Malta, não. No mais pequeno Estado-membro da União Europeia qualquer pessoa com 16 anos pode fazê-lo. A estes direitos e deveres de um maltês de 16 anos junta-se, pela primeira vez, o direito de votar. De adulto, portanto.

“Criar um sentido de dever cívico nos jovens é uma decisão responsável, que, aliada à educação e a campanhas específicas dirigidas para eles, vai, em última análise, ser benéfico para o país”, defende ao Expresso Joseph Grech, presidente organização de juventude do Partido Nacionalista (centro-direita) e um dos grupos impulsionadores da discussão sobre o alargamento do direito do voto. “Acreditamos que grande parte dos jovens se preocupa bastante com o futuro e adora a oportunidade de escolher quem deve liderar.”

nurphoto/ getty images

O esquema já foi testado nas eleições regionais (2015) e mais de metade dos possíveis novos eleitores (62,3%) apareceram nas assembleias de voto. “As eleições em Malta são sempre levadas muito a sério e, normalmente, têm grandes taxas de participação, seja em que eleição for. Os dias de campanha tendem a ser tensos”, sublinha Grech. Nas últimas europeias, Malta foi o terceiro país com menor abstenção, superado apenas por Luxemburgo e Bélgica (onde votar é obrigatório).

“O voto jovem foi uma aposta importante na agenda dos dois maiores partidos e temos tido um ótimo feedback. A minha impressão é que a participação vai ser superior, sobretudo nesta faixa etária. No entanto não acredito que tenha grande influência no resultado final”, diz Grech.

Habitualmente, os eleitores dividem-se por dois grandes partidos: o Nacionalista e o Trabalhista. Isso também se reflete na escolha de eurodeputados: nas últimas europeias, cada um conseguiu três assentos parlamentares (o país dispõe de seis), embora, em termos de percentagem, os trabalhistas tenham recolhido mais apoio. É provável que sejam eles a beneficiar mais desta mudança. Ainda que sem grandes alterações nos resultados, segundo a sondagem do “Politico”, o Partido Trabalhista deve subir pouco, mas o suficiente para conquistar um lugar ao Nacionalista no Parlamento Europeu.

Corrupção, migrantes, jornalista assassinada

Os trabalhistas que lideram o Governo maltês são os mesmos que nos primeiros anos do século fizeram campanha contra a adesão à UE, que se concretizou em 2004. À época era o Partido Nacionalista que liderava o Executivo. Entre os pouco mais de 400 mil malteses (menos pessoas que o concelho de Lisboa), apenas 54% queriam fazer parte da Europa unida. Dados bem diferentes daqueles que atualmente se conhecem e que têm sido confirmados por variados eurobarómetros: 67% estão satisfeitos com a UE, 82% sentem-se cidadãos europeus e 74% acreditam na moeda única, adotada em 2008.

A campanha para as europeias tem sido dominada por três temas: corrupção na classe política, crise de migrantes e a investigação ao homicídio da jornalista Daphne Galizia, em 2017. O primeiro está longe de ser assunto novo e também ensombrou as últimas legislativas. Ainda assim, o primeiro-ministro Joseph Muscat conseguiu a recondução, mesmo com as acusações de lavagem de dinheiro feitas à sua mulher e a aliados próximos do governante.

Malta é ainda um dos países “que diminuíram significativamente” a pontuação no Índice de Perceção da Corrupção, que mede a transparência em 180 Estados. A ilha ocupa o 51º lugar.

christof stache/ getty images

Por outro lado, sendo uma ilha no centro do Mediterrâneo e não muito longe daquela que é uma das travessias mais usada por migrantes para chegarem à Europa, Malta acaba muitas vezes por ser designada como porto seguro para centenas de barcos, que aportam em La Valleta, a capital. Além disso, o Governo tem participado em diversos acordos extraordinários — em que Portugal também se inclui — para acolher mais migrantes. O tema tem sido amplamente discutido e motivo de divisões quanto à abordagem que o Executivo deve adotar.

Por fim, o caso de Daphne Galizia, a jornalista que investigava um esquema corrupto no país, ligado aos Panama Papers e que envolve altos nomes da política maltesa. A 16 de outubro de 2017, estava no seu carro quando este explodiu. Só graças à pressão pública o Governo ordenou a abertura de um inquérito, de que resultou um relatório já concluído e entregue ao Executivo. Este insiste em não torná-lo público na íntegra.

Uma vez mais, as questões europeias não estão no centro do debate político. No entanto, o assunto Europa interessa bastante ao primeiro-ministro Muscat, refere fonte do Partido Trabalhista ao “Times of Malta”, jornal de referência no país: “É um segredo pouco escondido que o primeiro-ministro tem estado a fazer llóbi em determinados círculos na UE para conseguir um cargo de topo. Os resultados de sábado vão ser cruciais para determinar o próximo passo.”