Castigo ao Governo holandês sem vencedor antecipado

Enquanto os portugueses ainda se preparam para ir às urnas, os holandeses já votaram na quinta-feira, 23 de maio. No país das tulipas e do queijo Gouda, o dia das eleições europeias seguiu-se a uma campanha bastante morna, com poucos sobressaltos e surpresas. Com o tradicional lápis vermelho — a máquina de votação foi banida em 2007, após deteção de falhas mecânicas —, os holandeses determinaram quem vai ocupar os 26 lugares que lhes são atribuídos no Parlamento Europeu.

Nas últimas eleições, em 2014, a escolha parecia clara: votava-se a favor ou contra a Europa, com os liberais-democratas do D66 e os populistas do Partido da Liberdade (PVV) a representar os dois lados do espectro. Há cinco anos, o D66, que faz parte da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (ALDE) foi o vencedor, com mais de 15% dos votos e quatro dos 26 lugares de eurodeputado. Naquele ano, o PVV, que se juntou ao grupo europeu Europa das Nações e Liberdades (com o Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen e o britânico UKIP, entre outros) obteve o terceiro lugar, com cerca de 13% dos votos e também quatro lugares. Os democratas-cristãos (CDA) ficaram em segundo em votos mas com cinco lugares, mercê do sistema eleitoral.

Como em 2014, o D66 continua a ser um dos partidos mais favoráveis ao aprodunfamento da construção europeia. “Ancorar a UE na Constituição holandesa”, “criar um exército europeu” e “reconhecimento do casamento homossexual em todos os Estados-membros” são elementos do seu programa. Para enfatizar a imagem pró-europeia, o partido colocou as letras gigantescas “WEUROPE” no centro de Amesterdão, no lugar onde até há poucos meses pontificavam as letras do “I Amsterdam”, símbolo da capital holandesa que durante anos se repetiu no Instagram. Mais Europa, menos poluição, mais abertura do mercado laboral aos imigrantes: o D66 representa o arquetípico holandês tolerante, habitante dos grandes centros urbanos, ávido de modernizar a economia do país.

Já poucos querem sair da UE

Há, contudo, o outro lado da medalha: os eurocéticos. A Holanda também é o país que em 2005, como a França, rejeitou a Constituição Europeia num referendo, com 61,6% dos votos contra. O PVV de Geert Wilders, direita populista com ideias anti-islâmicas e anti-europeias, é o principal partido a defender a “consequência lógica” do referendo de 2005: a saída da UE, também conhecida como ‘Nexit’.

As sondagens mais recentes indicam, contudo, que o entusiasmo dos holandeses com tal iedia arrefeceu bastante: segundo o Eurobarómetro de março, apenas 8% votariam a favor da saída se houvesse hoje um referendo. O caos causado pelo Brexit no Reino Unido, durante muitos anos parceiro natural e estratégico da Holanda na UE, contribuiu para tal.

remko de waal/epa

Onde o PVV pode falhar, outro partido populista, o Fórum para a Democracia (FVD), criado em 2016 pelo carismático Thierry Baudet, é capaz de causar sensação. Este partido da direita radical, que fez bodes expiatórios do Acordo de Paris para conter o aquecimento global, da Europa e da imigração, tornou-se em pouco tempo a principal dor de cabeça do Governo conservador de Mark Rutte.

Nas eleições provinciais de março deste ano, o FvD, até então insignificante, foi catapultado para o primeiro lugar, com 14,4%. O Partido Popular para a Liberdade e Democracia (VVD, liberal-conservador), do primeiro-ministro, obteve 13,9%.

Por muitos, a vitória do FvD foi um castigo à “deriva à esquerda” do Executivo, nomeadamente no que diz respeito às medidas climáticas. Em dezembro de 2018, o Governo apresentou um pacote de medidas que prevê, entre outros, uma redução de 49% das emissões de dióxido de carbono, até 2030, em relação a 1990. É uma meta mais ambiciosa do que as do Acordo de Paris (40%). Os custos seriam suportados, sobretudo, pelo cidadão comum.

Onde em França o chagrin em relação às elites se traduziu no movimento dos ‘coletes amarelos’, na Holanda (onde este movimento teve vida efémera e insignificante) o mal-estar encontrou tubo de escape na figura de Baudet. Eloquente, elegante e jovem, o político tem um estilo que lembra o do populista Pim Fortuyn, assassinado em 2002. Gosta de embelezar os discursos com frases em latim, considera os holandeses “herdeiros dos caçadores de mamutes, que já sobreviveram à era glacial” e diz recear a “diluição homeopática” da população holandesa.

Esquerda sonha com Comissão Europeia

E a esquerda holandesa? Estas eleições são muito importantes para o partido trabalhista (PvdA), porque o seu cabeça-de-lista, Frans Timmermans, também é o Spitzenkandidat dos socialistas europeus a suceder a Jean-Claude Juncker à frente da Comissão Europeia. Contudo, o PvdA caiu muito nas eleições dos últimos anos, perdendo popularidade para os Verdes (GL).

Como nas eleições nacionais e provinciais, o provável resultado das eleições europeias na Holanda é que não haja vitória para a esquerda nem para a direita. O agregador de sondagens do sítio Politico.eu indica dez partidos com possibilidades de ter assento em Estrasburgo: FvD (5), VVD (5), GL (3), CDA (3), PvdA (3), D66 (2), CUSGP (conservadores cristãos, 2), PVV (1), Partido Socialista (PS,1) e Partido dos Animais (PvdD 1). Há cinco anos a distribuição foi CDA 5, D66 4, PVV 4, VVD 3, PvdA 3, PS 2, CUSGP 2, GL 2 e PvdD 1.