Ambientalistas sobressaem numa Bélgica muito dividida

Sem Governo desde o final do ano passado, os belgas encaram as eleições europeias como o parente pobre da ida às urnas do próximo domingo. O país que alberga as três principais instituições europeias tem legislativas e regionais marcadas para dia 26. E e delas que sairá a futura coligação de governo, tradicionalmente díficil de criar num reino em que as divisões regionais são são extremamente vincadas. Em 2010-2011 o país bateu recordes ao permanecer 589 dias sem Governo.

Quinze partidos (sete valões e oito flamengos) vão disputar os votos de mais de oito milhões de eleitores, num dos cincos países da União Europeia onde voto é obrigatório. No mesmo dia, os belgas vão às urnas para escolher 21 deputados europeus, 150 deputados da Câmara dos Representantes – dos quais 63 eleitos pela região francófona e 87 pela região flamenga – e uma parte dos membros do Senado. Na região de Bruxelas há ainda que escolher os 89 ocupantes das cadeiras do Parlamento regional. A taxa de abstenção é das mais baixas da União Europeia.

Dos 21 eurodeputados que representam a Bélgica em Estrasburgo, oito são eleitos pelo colégio eleitoral francês, um pelo colégio eleitoral alemão e 13 pelo colégio eleitoral flamengo. Segundo as sondagens a nível federal, a divisão vai manter-se. A norte domina a Nova Aliança Flamenga (N-VA), o partido nacionalista e defensor da independência da Flandres, que abandonou o Governo liderado pelo liberal-conservador Charles Michel, provocando a sua queda. O principal motivo foi o desacordo dos independentistas sobre o pacto da ONU sobre as migrações.

A N-VA é hoje o maior partido na Câmara dos Representantes, numa região em que os ecologistas, segundo os estudos de opinião, também estão a ganhar fôlego. Poderão ter um papel no futuro Executivo. Além do ambiente, a questão económica e social – até porque os “coletes amarelos” também chegaram à Bélgica – e a imigração são outros temas presentes nestas três eleições. Além, é claro, das questões que derivam da tradicional rivalidade e clivagem entre a Valónia, a Flandres e a Região de Bruxelas em todas as suas possíveis combinações.

Na Valónia, que fica a sul e fala francês, será o Partido Socialista a recolher as preferências do eleitorado. A grande surpresa é o crescimento dos ecologistas na região de Bruxelas. Cavalgando a onda das alterações climáticas e das manifestações estudantis, os Verdes poderão ultrapassar a fasquia dos 20% do eleitorado.

Liberais em perda

O cenário não é muito diferente nas europeias. A N-VA, liderada pelo presidente da Câmara de Antuérpia, Bart De Wever, deverá manter quatro eurodeputados, com 17,64% do votos. Este partido, membro do grupo eurocético ECR (Conservadores e Reformistas Europeus), cresce ligeiramente face às eleições de 2014, em que obteve 16,79% dos votos. Segundo as projeções do site Politico.EU, seguem-se os democratas-cristãos flamengos do CD&V, que mantêm dois deputados (10,29%). Os Verdes flamengos (Groen) duplicam a sua representação de um para dois, dizem estas previsões.

Os liberais-democratas flamengos (Open-VLD) poderão ser os grandes derrotados, segundo a mesma fonte. O partido liderado pelo flamengo Guy Verhofstad, o eurodeputado belga com mais projeção e líder da Aliança dos Liberais e Democratas para a Europa (ALDE), poderá perder dois assentos, ficando apenas com um e 7,49% dos votos.

O peso dos eurocéticos xenófobos poderá aumentar, com a conquista de mais um deputado pelo partido de extrema-direita Vlaams Belang (Interesse Flamengo), que reúne 8,4% das intenções de voto. Quem também mantém um lugar são os sociais-democratas flamengos.

A onda ambientalista chega à região da Flandres, com os Verdes (Groen) a conquistar também um segundo lugar em Estrasburgo, com 8,06% dos sufrágios. O mesmo acontece junto do eleitorado francófono, onde os ecologistas (Ecolo) deverão eleger um segundo deputado com 7,15% das preferências. Na prática, os ambientalistas belgas duplicam a sua representação no Parlamento Europeu.

Regresso do marxismo

Entre os votantes francófonos, o Partido Socialista surge em primeiro lugar das intenções de voto com 9,85% dos votos e dois eurodeputados (perde um), segundo as projeções dos Politico.eu. O Movimento Reformador (MR, liberal-conservador), do ainda primeiro-ministro Charles Michel, deve ser penalizado, passando de três para dois assentos e reunindo 7,73% dos votos.

A surpresa dos estudos de opinião é a possibilidade de eleição, pela primeira vez, de um candidato oriundo de um partido marxista-leninista. As sondagens dão como certo um assento para o Partido dos Trabalhadores da Bélgica (PTB, francófono), com 3,75% dos votos. O PTB emergiu nas eleições de 2014 e tem feito das questões laborais um dos seus cavalos de batalha.

Os democratas-cristãos francófonos devem manter o seu eurodeputado, tal como o Partido Democrata-Cristão da minoria linguística alemã.