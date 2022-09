A Eslováquia é o país da UE onde sempre se votou menos. Porquê?

Quando se empreende a laboriosa tarefa de tentar explicar porque é que a Eslováquia não só foi o país onde menos se votou nas eleições europeias de 2014, mas em todas aquelas em que participou desde que é membro da UE (2004), é costume culpar-se tanto os eurodeputados eslovacos, acusados de pouco fazerem para promover no país o seu trabalho em Bruxelas, como os partidos políticos, que, estando sobremaneira dependentes de fundos do Estado, são obrigados a estabelecer prioridades e cortam no financiamento das campanhas para as europeias.

Não menos frequente é o argumento de que, cabendo à Eslováquia a eleição de apenas 13 deputados num total de 751, não há motivação para votar — nessa ordem de ideias, os eslovacos sentem o peso da sua pequena dimensão e encolhem-se, convictos de que até poderiam tentar falar, mas as suas palavras iriam embater numa superfície rugosa qualquer antes de chegar sequer às fronteiras do país, e cair e ficar por aí.

Os números da taxa de participação dos eslovacos nas eleições europeias intrigam, de facto: só 13,05% do eleitorado votou nas de 2014, 19,95% em 2009 e 16,97% em 2004, num decrescendo ainda mais intrigante. Há a necessidade constante de justificar isso e justifica-se, mas à superfície. É preciso inclinar o olhar, como faz Oľga Gyárfášová, diretora do Instituto de Estudos Europeus e Relações Internacionais da Universidade Comenius, em Bratislava: “Há poucas dúvidas de que a baixa participação tem que ver com o facto de as eleições europeias serem consideradas de segunda ordem, mas o que interessa perceber é por que razão é excecionalmente baixa, mesmo para os padrões dos países pós-comunistas que não têm a tradição de lealdade a um partido”, associada a uma maior participação nas eleições europeias em todos os Estados-membros. Na Polónia, votaram 22,7% dos eleitores em 2014, na República Checa 18,5% e na Hungria 28,9%. Não é muito, mas é mais do que na Eslováquia.

thierry monasse

E porquê, então? No longo artigo publicado na revista académica “East European Politics”, Gyárfášová fala em “características específicas” do país. “A Eslováquia percorreu um caminho longo e exaustivo até aderir à União Europeia, em 2004. Em 1997, foi o único Estado candidato excluído das negociações de adesão, por causa da sua fragilidade democrática”.

Desde então, “sucessivos governos esforçaram-se por mudar a imagem do país, o que fez com que não só fosse o primeiro dos Estados pós-comunistas a querer aderir à UE como o primeiro, e até agora único, do Grupo de Visegrado [que junta ainda a República Checa, Polónia e Hundria, não raro posicionando-se contra os ditames de Bruxelas] a adotar o euro”. A “verdadeira explicação” para a escassa participação reside, pois, na forma como a integração na UE é “percecionada no país”. “A urgência em melhorar o país de modo a ser aceite na UE”, o facto de isso se ter tornado a principal prioridade, contribuiu para um afunilamento do debate sobre a UE e “para que os eslovacos adotassem uma postura passiva em relação aos assuntos europeus”.

O país da UE que mais recebe e menos dá

Esta passividade tem outra explicação: os fundos europeus. Desde a integração, a Eslováquia “tem sido copiosamente financiada pela UE, recebendo dezenas de vezes mais do que aquilo com que contribui para o orçamento europeu”. Dados da Comissão Europeia indicam que 75% a 85% do investimento público no país depende de dinheiro da Europa. Além disso, e segundo um relatório da UE sobre a Eslováquia em matérias de orçamento e financiamento, publicado em outubro de 2017, as despesas da UE representaram 4,91% do rendimento nacional bruto da Eslováquia em 2015, e as despesas totais da UE na Eslováquia foram seis vezes superiores ao contributo eslovaco para o orçamento comunitário (só a Bulgária tem um rácio mais favorável). “Muitos eslovacos dão o apoio da UE como garantido.”

vladimir simicek/getty images

Desde 2015 o debate em torno da UE intensificou-se, justamente por causa da crise de refugiados. A Eslováquia e os restantes países do Grupo de Visegrado mostraram pouca vontade de participar nos programas de recolocação. As legislativas de março de 2016 culminaram com a entrada no Parlamento de uma força de extrema-direita e antieuropeia, o Partido Popular a Nossa Eslováquia (L’SNS), que chegou a lançar as bases para um referendo de saída. Está em segundo nas projeções da UE para as eleições, com 12,2% dos votos.

À frente surge o Smer-SD (centro-esquerda, 21,8% dos votos), partido do Governo, que tem vindo a perder popularidade. E é provável que o apoio aos L’SNS cresça ainda mais, antecipa ao Expresso Miroslava Sawiris, investigadora do think tank GLOBSEC (Bratislava) e responsável por acompanhar as europeias no país: “O L’SNS tem beneficiado das fake news que têm sido divulgadas e o Sme Rodina [Somos Família] também é encarado de forma positiva devido à sua ligação a Matteo Salvini e a Marine Le Pen.” Está num grupo de partidos em luta pelo segundo lugar, com o L’SNS, o liberal SaS e o também populista Pessoas Comuns (OL’aNO).

Como é “improvável” que Smer-SD e L’SNS estejam a disputar o mesmo eleitorado, o voto nacionalista e eurocético pode mesmo crescer de forma significativa, explica a investigadora, acrescentando que a campanha “invisível” do Smer-SD não tem ajudado. “O L’SNS tem cartazes espalhados por todo o país e fortíssima presença mediática.”

Resta perguntar: a ascensão do populismo levará mais pessoas a ir às urnas? Estudos recentes continuam a colocar os eleitores eslovacos em último nas listas que avaliam o interesse em votar nas europeias, mas Miroslava Sawiris diz que há “sinais” que indicam que a participação vai aumentar. “A representação da Eslováquia na Comissão Europeia tem feito um grande esforço de motivação e mobilização dos eleitores.”