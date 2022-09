João Ferreira responde a Costa: “O voto na CDU não é de protesto, é voto de construção”

Após uma manhã de arruada morna na Maia, a caravana da CDU engrossou, esta quinta-feira, no centro de Gondomar, concelho onde os socialistas governam em maioria absoluta. "Criticam-nos por só irmos a bastiões de autarquias comunistas, mas Gondomar não é uma terra segura e fomos muito bem recebidos", afirmou João Ferreira, acompanhado por mais de meia centena de camaradase que contactou na rua quem passava e, porta a porta, os comerciantes locais.

Enquanto João Ferreira entregava os panfletos de campanha do partido e deixava a mensagem que cada voto nos deputados da CDU é "dar força a todos os combates que irão travar a seguir", ao som dos bombos a comitiva repetia o velho estribilho "a CDU avança com toda a confiança" ou a nova palavra de ordem "o voto acertado é no último quadrado", invocando a posição no boletim de voto das eleições europeias do próximo domingo.

"Pelo entusiasmo que aqui vejo, parece que Gondomar é um novo bastião da CDU", referiu o número um da coligação ao Parlamento Europeu, garantindo que cada eleito a mais dos outros partidos irá "agravar" as medidas necessárias ao futuro do país. Questionado sobre o ataque de António Costa aos deputados da CDU e do BE, ontem, referindo que o voto de protesto pode lavar a consciência, mas não resolve nada, o eurodeputado atirou que "o voto na CDU não é um voto de protesto", mas sim "de construção".

"Nenhum eurodeputado fez tanto no Parlamento Europeu como os da CDU, quer apresentando propostas, medidas e pareceres, enquanto os outros, em vez de lutarem na questão dos fundos ou nas medidas ambientais a favor do país e dos portugueses, seguiam os diretórios dos respetivos grupos partidários", afiançou o candidato a eurodeputado, que acusou o PS de ter estado sempre alinhado com "as forças à direita" a nível europeu, dando a título de exemplo o sistema de pensões.

"É natural que isso cause algum incómodo no plano político nacional", adiantou ainda, embora esteja convencido que as picardias de campanha não irão afetar a relação interna entre o PS e a CDU. "Não há alteração", assegurou, declinando comentar sondagens que apontam para a perda de um eurodeputado da coligação. "Não sou comentador de sondagens", advertiu, sustentando que estas eleições não são uma corrida para ver quem fica em primeiro, segundo ou terceiro lugar quem são os 21 deputados que vão representar Portugal no Parlamento Europeu.

"E se compararem a média de trabalho feito pela CDU em relação aos eurodeputados dos outros países, verão que fomos nós quem mais lutou por Portugal", concluiu. No bolso antes de partir para a arruada no Porto, a CDU levou pelo menos mais dois votos garantidos: o da Palmira Moreira, que trabalhou 40 anos num café na rua da Alegria, no Porto, mas recebe apenas €236 de reforma, e que só "não morre de fome porque conta com um bocadinho do falecido marido".

Maria dos Anjos, também já reformada, desta vez diz que vai trocar o PS pela CDU, que está farta de ver "os grandes roubarem o país", enquanto um pensionista que não se quis identificar jurou a um dos militantes da comitiva que não vota mais na vida: "É tudo igual, só tachos e chuchadeira"