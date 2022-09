Jerónimo contra os que se “ajoelharam perante a UE”

Praticamente à mesma hora em que o primeiro-ministro e líder do PS disparava contra a posição dos parceiros de esquerda sobre a Europa - por não abandonarem a posição de "protesto" - Jerónimo de Sousa e João Ferreira ripostavam. O cabeça de lista abriu as hostilidades, acusando os socialistas de "semearem ilusões". Jerónimo continuou a atirar ao mesmo alvo, acusando o PS de "trocar piropos" com o PSD e o CDS para "esconder as suas diferenças, porque no essencial já se puseram de acordo quando se ajoelharam perante os ditames do diretório de Bruxelas".

O tom foi esse mesmo: duro e cortante em relação ao PS. Mal sabiam os dirigentes comunistas que, em Setúbal a troca de mimos era recíproca do lado do primeiro-ministro. Pela parte que lhes toca, Jerónimo e João Ferreira traçaram bem a linha vermelha que os afasta dos socialistas: "Nunca engamos ninguem", dizem os comunistas, e até "repetíamos avisos que, mais tarde, infelizmente, se vieram a concretizar". Já eles (socialistas, PSD e CDS) ofereciam "bonitos embrulhos muito bem armadilhados".

João Ferreira arrasa o "pilar social, ou o contrato social europeu" que o PS tem usado como lema nesta campanha. Diz que ele "traz o aumento da idade de reforma, o aumento do horário de trabalho, desvaloriza as pensões e abre o caminho para a privatização da Segurança Social". Sem mencionar diretamente o adversário, conclui mesmo que "é preciso muita lata e muito atrevimento" para defender aquela proposta. E volta à carga com a marca da diferença dos deputados da CDU. "Nós não nos deixamos iludir como os que navegam no frágil equilíbrio das manobras políticas".

A ideia de que há uma superioridade ética e política dos eurodeputados comunistas faz parte da estratégia desta campanha. Jerónimo fala dos candidatos "melhor preparados de todos". João Ferreira (auto)elogia a capacidade de "ver mais longe e mais fundo" os problemas que a União Europeia trazia ou pode vir a trazer.

A carapuça é enfiada na cabeça de todos os adversários da direita. Sem nenhuma excepção, os dirigentes comunistas metem PS, PSD e CDS todos no mesmo saco e Jerónimo usa como mote do comício a ideia de que, só em tempo de campanha eleitoral, "passaram a esconder que estiveram juntos e bem juntos" em quase tudo.

Até mesmo na "defesa da união bancária". O tema da banca e do sistema financeiro foi mesmo aquele que mereceu a mais forte crítica da noite e até a única acusação com destinatário direto. Para João Ferreira este "tem sido o crime quase perfeito". E "estamos todos fartos de Durões Barrosos e de Marias Luís Albuquerques que circulam neste mundo entre cargos políticos e instituições financeiras". O público presente vaiou a ex-ministra das Finanças ou o ex-presidente da Comissão Europeia. Na verdade, por uns momentos, foi o PSD que esteve na berlinda.