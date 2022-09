PAN. Na terra das touradas, de saco de pano ao ombro e panfletos de papel reciclado

Do bairro, vê-se o parque de estacionamento do Metro da Amadora e um caminho de terra batida liga as casas à estação. Francisco Guerreiro, cabeça de lista do PAN às Europeias, percorre as ruas do bairro da Quinta da Lage enquanto ouve os relatos dos moradores que se queixam da intenção da autarquia em demolir o bairro. Para o candidato ao Parlamento Europeu, este é um exemplo de como os partidos tradicionais "falham" na comunicação com as pessoas e de como os fundos europeus podiam estar a ser usados.

Há quem viva há mais de 60 anos naquele amontoado de casas todas diferentes, grandes e pequenas, com roupa estendida, carros à porta e gatos nas janelas - nem a Amadora ainda era concelho. Há uma oficina com quatro trabalhadores, um café a funcionar há 40 anos, um minimercado, um parque infantil feito pelos moradores e um edifício branco com uma cruz de ferro onde ainda há missa todos os dias.

“Fiz 13 anos aqui no bairro, tenho 72, portanto, estou aqui há 59. Recebi um papel da câmara há pouco tempo, tenho-o aqui na carteira. Dão-me um T1 aqui no Casal da Boba ou então 29.500 euros. Mas acho que é pouco. O que é que eu vou fazer com esse dinheiro?”, questiona Mariana Vale, dona do minimercado. Segundo o presidente da associação de moradores, “algumas pessoas já aceitaram o dinheiro, entre 20 e 36 mil euros, e foram para a terra ou seguiram as suas vidas”. Mas há quem não queira sair do bairro que ajudaram a construir. “Ainda se fossemos todos juntos para um bairro, era mais fácil aceitar. Só que nos querem separar e nem sequer vêm falar connosco. Só têm oferecido solução para as habitações, para os negócios nem dão resposta.”

Francisco Guerreiro explica que a visita ao bairro na Amadora, numa das ações de campanha do PAN para as eleições europeias, serve para mostrar a “falta de visão política dos partidos tradicionais” e a "falha" de comunicação com as pessoas. “É um exemplo de como as pessoas não foram incluídas e de como podiam ser usados fundos europeus para reforçar esse projeto comunitário e fazer deste um projeto piloto de integração. Podia ser algo diferenciador”, defende o candidato, sempre acompanhado pelo deputado e porta-voz do partido, André Silva.

“Está aqui a possibilidade de usar uma ferramenta europeia para dinamizar algo nacional. Não nos podemos esquecer que os fundos de coesão funcionam para unir o território, até mesmo neste sentido de urbanismo”, acrescenta Francisco Guerreiro.

“O que acha do nosso trabalho?”

Contando apenas com 13 outdoors em todo o país - seis em Lisboa, cinco no Porto e dois em Setúbal, o PAN faz a sua comunicação sobretudo através das redes sociais e de ações de rua. Tanto o candidato ao Parlamento Europeu, que é também responsável pela comunicação do partido, como André Silva optam por abordar diretamente as pessoas com quem se cruzam, de sacos de pano ao ombro, distribuindo panfletos de papel reciclado e perguntando o que acham do trabalho que têm estado a fazer. Há quem não saiba quem são, há quem os elogie e quem os critique.

“Às vezes, acho que vocês exageram”, disse-lhes uma estudante à porta da Faculdade de Direito, na cidade universitária, em Lisboa. Em causa, explicou-lhes, esteve o “alarido” que fizeram por causa de uma cartaz onde se lia “matança do porco” que, afinal, era só uma festa com esse nome e não uma matança de porco.

"Há muitas matanças de porco que são reais. Não nos passou pela cabeça que não fosse uma matança do porco. A única coisa que fizemos, que fazemos sempre, é notificar as autoridades para ser verificado o cumprimento das regras", disse-lhe André Silva.

Contra as touradas na terra das touradas

Já depois de terem estado a distribuir panfletos em Lisboa, Francisco Guerreiro e André Silva foram visitar o EVOA (Espaço de Visitação e Observação de Aves), em Vila Franca de Xira. Localizado no estuário do Tejo, o projeto foi criado por uma parceria de cinco entidades, financiado por fundos comunitários (FEDER) e pela Brisa. Atualmente a sua gestão está sob a responsabilidade da Companhia das Lezírias.

“O EVOA usa fundos europeus e reflete a importância de reforçar esses fundos para a preservar a biodiversidade”, explica ao Expresso o candidato ao Parlamento Europeu. “Queremos que haja um reforço das dotações para fundos de preservação da biodiversidade. Muitas vezes o que tentamos fazer é colmatar os impactos e o que achamos é garantir a sua preservação a priori.”

Já pelas ruas de Vila Franca de Xira, o PAN é sinónimo de oposição às touradas. Quem conhece o partido, praticamente só sabe uma coisa a seu respeito: que diz não às touradas. Francisco Guerreiro e André Silva argumentam e contra-argumentam com as pessoas com quem se cruzam, mas, no final, fica tudo igual: uns contra, outros a favor.

Com a última sondagem a apontar para a possibilidade de o PAN eleger, pela primeira vez, um eurodeputado, Francisco Guerreiro explica a missão do partido. “Queremos ser a voz ecológica de Portugal no Parlamento Europeu, que ainda não existe. Portugal tem sido dos piores exemplos a nível europeu de como não preservar a biodiversidade e os ecossistemas. E, num cenário de alterações climáticas, ter essa voz é fundamental”, defende. “Mais do que estar à esquerda ou à direita, queremos definir prioridades para que todos os espectros políticos consigam unir-se em torno destas causas concretas.”