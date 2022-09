Livre, a esperança até ao fim

A esperança é mesmo a última a morrer. Apesar das sondagens não darem nenhum eruodeputado ao Livre, o partido fundado por Rui Tavares, que há cinco anos conseguiu 72 mil votos, não mostra sinais de desistência.

"É preciso um novo contrato entre humanidade, tecnologia e natureza", disse Rui Tavares, ex-eurodeputado e cabeça de lista do Livre, perante uma sala cheia de apoiantes, esta segunda-feira à noite, na Fábrica de Braço de Prata, em Lisboa.

Acompanhado por mais duas candidatas ao Parlamento Europeu, Ana Raposo Marques e Joacine Katar Moreira, e por Carlos Teixeira, candidato às legislativas - todos eleitos em primárias - o historiador e ex- eurodeputado independente eleito pelo Bloco de Esquerda defendeu a ideia de Europa como salvaguarda dos Direitos Humanos em crise. "Há soluções e temos respostas concretas. É preciso não premiar uma política vazia de conteúdo. E premiar quem tem um programa cheio de propostas", frisou.

E apontou o dedo à comunicação social que "fez uma campanha desigual em que os dois debates serviram para branquear uma campanha enviesada, em que só foram acompanhados os mesmos partidos".

Depois de ter conqusitado 2,18% dos votos em 2014 que tornaram o Livre a melhor estreia numas eleições europeias e da desilusão de não ter conseguido eleger nenhum deputado nas legislativas de 2015, o partido acredita que com uma maior dispersão de votos será desta.

Mas o discurso também já aponta para as eleições de outubro. "Independentemente do resultado, é importante que continuemos juntos a lutar pela mesma causa. Em outubro há novas eleições e é preciso continuar a espalhar, pessoa a pessoa, o que é o Livre", afirmou Ana Raposo Marques.

Para outubro, o partido lança a investigadora Joacine Katar Moreira, número dois para a Europa e cabeça de lista por Lisboa. "Será a primeira deputada do Livre a entrar na Assembleia da República", disse Rui Tavares quando a apresentou a uma plateia que foi ouvir falar da Europa mas que já estava convencida.

"É preciso levar as nossas ideias aos cidadãos. Levar a política à rua, para uma conversa franca com os cidadãos", frisou o candidato. Nesta quarta-feira, o Livre tem duas campanhas de rua, uma em Coimbra e outra em Braga, e mais uma sessão pública, desta vez no Porto.