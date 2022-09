“Estes populistas, estes estúpidos nacionalistas que estão apaixonados pelos seus países”: eis mais um momento Juncker

Em cinco anos como presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker brindou os europeus com momentos algo inesperados: cumpirmentar o primeiro-ministro húngaro com um “hello, dictator” ou abandonar uma conferência de imprensa ao perceber que tinha um sapato de cada cor são disso exemplo. Agora, a poucas semanas de deixar o cargo, um outro: “os estúpidos populistas”.

Aconteceu numa entrevista à televisão norte-americana CNN, quando o questionaram sobre o crescimento de partidos de extrema-direita e a possibilidade de o grupo parlamentar com partidos populistas se tornar maioritário no Parlamento Europeu. Foi então que veio a resposta: “Estes populistas, estes estúpidos nacionalistas que estão apaixonados pelos seus países. Eles não gostam de quem vem de fora, eu gosto de quem vem de fora. Temos de ser solidários com todos aqueles que estão em situação pior que a nossa”.

Na mesma entrevista, gravada em Bruxelas, Juncker apelou ainda a uma união dos estados-membros para derrotar os populismos, que considerou serem uma ameaça à solidariedade, o “maior propósito” da UE (ainda) a 28. “É sempre mais fácil mobilizar forças negativas do que positivas”, considerou.

E, apesar da sombra do Brexit, há algo de bom nesta saída, acredita o presidente da Comissão. As pessoas estão a ver tudo o que está a acontecer e não querem que lhes aconteça o mesmo que os britânicos estão a viver. “O número de pessoas a favor da União Europeia aumentou porque estão a perceber que deixar a UE não é assim tão fácil como lhes foi dito”, disse, acrescentando ainda continuar a lamentar a decisão do Reino Unido. No entanto, é tempo de todo o processo terminar: “Temos de o parar porque está a estragar a atmosfera geral da Europa, está a prejudicar as perspetivas de crescimento a nível mundial”.

O presidente da Comissão Europeia ainda teceu elogios a Theresa May, primeira-ministra britânica, que diz ser “uma pessoa firme” e de quem gosta muito. “Esta mulher sabe fazer as coisas mas é incapaz de ser bem sucedida em fazer as coisas.”. Já com o eterno opositor da UE, eurodeputado e líder do novo partido do Brexit, Nigel Farage, Juncker assegura que mantém “uma boa relação”.

“Muita gente me odeia, mas eu não odeio ninguém. Se odiamos alguém não conseguimos trabalhar com eles”, concluiu.