Pedro Nuno Santos exige “humildade” ao PS

Um discurso para consumo interno? Se não foi, parecia. Parecia mesmo. O atual ministro das Infraestruturas, ex-pivô da ‘geringonça’ e putativo candidato à sucessão de António Costa, juntou-se à campanha de Pedro Marques para agitar as águas da caravana socialista. A jogar numa casa que é a dele – Aveiro – Pedro Nuno Santos aproveitou o momento para puxar o partido para a esquerda e deixar um aviso à navegação: o PS deve demonstrar “humildade, honestidade e respeito” pelos portugueses.

As palavras de Pedro Nuno Santos ganham outra relevância à luz do que tem sido o presente e daquele que pode ser o futuro dos socialistas no pós-geringonça: entre os ziguezagues de António Costa (veja-se o que aconteceu na Lei de Bases da Saúde ou na lei laboral) e o desejo não escondido que muitos socialistas têm de se libertarem dos parceiros de esquerda (veja-se o que já disseram Augusto Santos Silva ou Carlos César), sobrará pouco mais do que a indefinição e a indiferenciação face ao que representa hoje a direita portuguesa e a direita europeia. Isto no plano interno.

No plano externo, também é de recordar a cumplicidade entre António Costa e Emmanuel Macron, que tantas críticas já motivara de BE e PCP. O que pareceu sugerir Pedro Nuno Santos nas entrelinhas é que não basta ao PS viver à custa daquilo que já fez à esquerda; é preciso continuar a ser de esquerda, avisou o ex-secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

tiago miranda

“Devemos enfrentar estas eleições com confiança, orgulho e de peito aberto porque conseguimos provar que era possível viver melhor em Portugal. Mas com humildade. Não basta reivindicar o voto no PS por aquilo que fizemos. Mas por aquilo que nos propomos fazer. Com humildade, honestidade e respeito”, insistiu Pedro Nuno Santos.

Foi esta, aliás, a principal tónica de um discurso que começou com um mea culpa: os partidos socialistas europeus também são corresponsáveis pelo surgimento dos movimentos populistas e/ou de extrema-direita, precisamente, reforçou Pedro Nuno Santos, porque não souberam manter-se fiéis ao ADN da social-democracia e porque se aproximaram ao “centro-direita e ao liberalismo”.

“Devemos perceber as razões que levam tantos trabalhadores a votar agora na extrema-direita. Não passaram a ser racistas ou xenófobos. Muito do movimento socialista europeu deixou de os representar, de falar para eles. Temos de perceber o que é que aconteceu”, alertou Pedro Nuno Santos. “É essa tensão construtiva e permanente, o conflito, a dicotomia, a diferença, que os socialistas querem levar ao coração da Europa”. E que não pode ficar à porta do Largo do Rato.

Ana Catarina Mendes: “Foi bom e pedagógico ver o regresso de Passos Coelho”

E se Pedro Nuno Santos jogava em casa, Ana Catarina Mendes apareceu em campo com a bênção de António Costa. Na ausência do líder socialista, a secretária-geral adjunta do PS é a figura maior do partido e fez questão de disputar o protagonismo da noite com Pedro Nuno Santos. Receita mais fácil e de sucesso comprovado? Atirar diretamente ao coração de Pedro Passos Coelho, némesis de qualquer socialista que se preze e colar PSD e CDS à extrema-direita (estratégia que Pedro Marques também tem ensaiado nos últimos dias).

Para a líder operacional do PS, o regresso de Pedro Passos Coelho à vida política (o ex-primeiro-ministro esteve ao lado de Paulo Rangel na segunda-feira) teve o lado “pedagógico” de provar que este é o “PSD de sempre”. O mesmo que “cortou subsídios e salários”, que “convidou os jovens a emigrar, que depauperou o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública, que queria privatizar a Segurança Social”, que “foi orgulhosamente além da troika” e que “não tem ambição de um projeto social para Portugal, nem para a Europa”.

Por esta altura, já Ana Catarina Mendes tinha na mão os cerca de 300 militantes que encheram o auditório da Expo Aveiro. “Provámos que era possível fazer diferente em Portugal, podemos e queremos fazer diferente na Europa. É possível construir um caminho de sonho e de progresso”, defendeu a secretária-geral adjunta do PS.

tiago miranda

E Pedro Marques? Se o cabeça de lista PS já tem dificuldades naturais em brilhar a solo, a competir com dois pesos pesados do estado-maior socialista torna-se mais difícil ainda. Ainda assim, o candidato do PS fez o seu papel e centrou o discurso em três em ideias fundamentais: a direita nada tem a dizer sobre a reforma da zona euro (logo acha que está tudo bem); nada tem dizer sobre o reforço dos direitos sociais (logo, “não percebe nada do que se está a passar na Europa”) e o que diz sobre refugiados é perigoso (“onde nós temos solidariedade, eles têm uma visão sectária”). “Temos todas as razões para pedir aos portugueses uma grande vitória no domingo”, rematou Pedro Marques. E, a acreditar nas sondagens, tem razões para sorrir.