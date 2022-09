Bloco já caça com chumbo grosso. Alvos: CDS e Costa

Foi daqueles discursos de disparar primeiro e só depois dizer ao que se vai. “Desde o início desta campanha, todos os dias penso em Braga”, disse Catarina Martins, logo a abrir a sua intervenção no comício do BE da noite desta terça-feira, em Braga.

A plateia ficou arrebatada e assim, de repente, sentiu-se um cheiro a pólvora na tenda montada na Avenida Central, onde estiveram mais de 200 pessoas (dezenas delas sem um lugar sentado).

A cidade que não tem saído do sentido de Catarina é a mesma onde, em 2015, ”num dia chuvoso e frio, trabalhadoras que iam ser despedidas fizeram um cordão humano à volta da Segurança Social”. O ministro da pasta era então Mota Soares, agora o nº 2 da lista do CDS às europeias. O episódio evocado foi forma de trazer candidato centrista à conversa. Logo a seguir, Catarina contou a história de Carlos Peixoto (presente na sala). Reformado com 47 anos de descontos. Mas com um corte de 44% na pensão. “Reformado com as regras de Mota Soares”, lembrou.

“Será que a Europa tem reformados com 47 anos de descontos que foram penalizados?”, perguntou. Carlos Peixoto, é “um dos lesados de Mota Soares”, classificou a coordenadora do Bloco.

“Há algo de profundamente revoltante na forma como vemos hoje a direita a pedir o voto daqueles que atacou”, afirmou Catarina Martins, explicitando o nome de Mota Soares.

O ataque político é “ad hominem”, mas por razões meramente políticas. Mota Soares é o segundo da lista do CDS. Com duas sondagens a darem Bloco, CDU e CDS em empate técnico, o pior classificado destes três partidos arrisca-se a não eleger um segundo deputado (mas se os resultados se verificaram os centristas voltam a ter dois lugares).

A evocação do Governo PSD/CDS não se ficou por Mota Soares. As reaparições de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas não foram ignoradas. “O PSD foi puxar para a campanha Pedro Passos Coelho e Paulo Portas emergiu também nesta noite, qual submarino, do seu mundo de negócios”, lembrou a líder bloquista. “Só lhes podemos agradecer. Lembram bem ao país porque fizémos um acordo em 2015 para tirar a direita do poder. Ninguém tem saudades do PSD e CDS”.

Depois de agitar os esqueletos da direita, o apelo ao voto é cada vez mais direto. “Quem não quer recuar, sabe que este é o tempo de fazer mais”, disse.

Marisa faz tiro ao Costa

Se a líder bloquista disparou à direita, já Marisa Matias apontou para os socialistas. Ou melhor, olhando para a fotografia conjunta de Costa e de Macron “uma aliança bizarra”, como lhe chamou), apontou para o líder do PS. Disparou para o ar para semear a confusão, sobretudo entre os socialistas. Disse Marisa que os portugueses têm o direito de saber se “os deputados (do PS) vão estar ao lado do país ou de deputados liberais que vão lutar por sanções contra Portugal”.

Voltou à carga: “Os portugueses têm o direito de saber se os deputados que vão eleger vão combater a pobreza ou vão estar ao lado dos que qerem aumentar as desigualdades”. Mais uma vez, agora interpelando indiretamente também o próprio primeiro-ministro. “Os portugueses e as portugueses têm o direito de saber o que tenciona fazer António Costa ao lado de Macron e da direita liberal”.

Quando a campanha entra na reta final (restam três dias, e incompletos, pois o que acontecer na sexta-feira tem eco limitado, por causa do dia de reflexão), o BE começou na noite de Braga a queimar os últimos cartuchos. Os bloquistas entraram já na fase de não limpar armas.