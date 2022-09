Nigel Farage atingido por um batido

Um batido de banana e caramelo salgado que custou €5,98 atingiu Nigel Farage e, depois, escorreu-lhe pelo casaco. O esbranquiçado manchou o fato do líder do líder do novo Partido do Brexit, que havia acabado de fazer um pequeno discurso em Newcastle, no norte do Reino Unido, esta segunda-feira, quando um homem lhe atirou com a bebida.

“Não sabia que ele estaria na cidade, portanto achei que seria a minha única oportunidade. Está certo protestar contra pessoas como ele. A bílis e o racismo que apregoa são muito mais prejudiciais para este país do que um bocado de batido no casaco”, defendeu à BBC Paul Crowther, o atirador. Tem 32 anos e acabou por ser detido pelas autoridades, que confirmaram a identidade de Crowther, assim como a sua detenção.

Algemado, Crowther negou que alguém tivesse sido humilhado naquele momento e garantiu que não estava arrependido. “Estava um bocadinho ansioso, mas acho que ainda correu melhor do que esperava.”

Farage seguiu depois para o táxi e continuou as ações marcadas no âmbito da campanha para as eleições europeias. Mais tarde, através do Twitter, reagiu: “infelizmente, alguns dos apoiantes do ‘ficar na UE’ radicalizaram-se”.