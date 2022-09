“Las europeas son muy importantes!”. Em espanhol, Rangel apela ao voto e combate a abstenção

O fenómeno não é novo: dada a proximidade entre as línguas e os povos, não são raras as vezes em que o português vê um espanhol e logo se dedica a tentar encetar um diálogo que acaba por sair em portunhol. Acrescenta-se um ‘i’ por palavra, os ‘n’ transformam-se em ‘ñ’ e dá-se a transformação: de repente, todos nós falamos castelhano - e somos entendidos pelos habitantes do país vizinho.

Também a comitiva de Paulo Rangel foi contagiada pela vontade de falar espanhol, com muitos “vale, vale” atirados aleatoriamente ao ar e dirigidos a ninguém em particular, esta manhã. O candidato, esse, falou um castelhano perfeitamente correto com todos os espanhóis com quem se cruzou. É que este domingo a campanha arrancou literalmente numa ponta de Portugal, em Valença, de onde se pode partir e andar quinze minutos, ou um quilómetro e duzentos metros, para chegar ao Rio Minho e com isso à fronteira entre Portugal e Espanha.

Nas ruas empedradas - e, neste domingo, bem soalheiras - de Valença, a hora do telefone avança imediatamente, assumindo que já se entrou em território espanhol, e logo se recebe a mensagem a avisar que, devido ao fim do roaming, as comunicações obedecem às mesmas tabelas de preços que as feitas em solo português. Rangel apercebe-se da realidade com que se vai deparar logo num dos primeiros encontros, em que uma senhora lhe anuncia: “Yo soy española”. “Pero también va a votar el domingo, no?”.

rui duarte silva

Pelos caminhos de Valença, feitos em boa parte de lojas de atoalhados, panos e semelhantes, são mais portugueses os lojistas do que os transeuntes. Mas aqui também há uma realidade que Rangel se dedica a explorar neste sétimo dia de campanha: o candidato encontra vários jovens, dentro e fora das lojas, incluindo alguns que vão votar pela primeira vez. “Os jovens não podem ficar em casa!”, pede. Depois, o segundo apelo que marcará o dia: “É preciso combater a abstenção. E depois, votar com atenção!”.

A rima faz rir quem o rodeia, mas o assunto é sério: as eleições europeias são tradicionalmente as que contam com uma maior taxa de abstenção (em 2014 chegou aos 66,2%), e os partidos maiores podem sofrer com essa falta de mobilização. No sábado, António Costa voltou-se exatamente contra esse inimigo que não é nenhum outro partido e fez o mesmo apelo (“não são os outros que escolhem por nós”). Este domingo, e por entre umas farpas ao primeiro-ministro, que diz estar “nervoso” e “obcecado” com o PSD, Rangel esforçou-se por passar a mensagem da “política positiva” e colocou o foco no inimigo da abstenção.

A ‘jota’ ainda ensaiou um cântico mais agressivo para António Costa, aproveitando a referência que Rangel fez este sábado à aparição do primeiro-ministro no “Programa da Cristina”, na SIC (“A mim ninguém me viu a cozinhar cataplana com a minha família”, atirou o social-democrata). À tarde, já em Ponte de Lima, os jovens acertaram as vozes e revelaram o novo ataque cantado: “Ele é o mestre da culinária/ e cozinha para a Cristina/ Cativando a ferrovia/ Levando este país à ruína”.

Se com os espanhóis Rangel não poderia ter sorte no combate à abstenção, não foi por isso que deixou de treinar a sua habilidade para falar a língua (“De que partido são? São como o Ciudadanos?”, perguntava uma senhora em castelhano, comentando depois para a amiga que a acompanhava: “Ele diz que são de centro”). “A disfrutar!”, recomenda outro senhor que no próximo domingo votará no país vizinho. Rangel não se intimida e arrisca mesmo conversar sobre a convenção ibérica de carros ‘carocha’ que este domingo entope alguns dos caminhos que levam a Valença: “Las europeas son muy importantes! Estamos en la concentración de los coches, los ‘carocha’, los ‘beetles”, comenta.

No meio de tanto castelhano e tanto voto que não poderá conquistar por muita simpatia que distribua, Rangel, que é católico, pára para uma explicação histórica à porta da Capela do Bom Jesus: “São Teotónio é um santo português que ajudou imenso Dom Afonso Henriques. Viveu 80 anos, de 1082 a 1162. Na altura, quem resistia resistia mesmo!”.

Um brunch ou um piquenique, depende do idioma

Pelas ruas de Valença, mesmo que a arruada possa não ser particularmente produtiva no que toca ao apelo ao voto de portugueses, Rangel distribui simpatia e faz conversa. Aproveita para tirar uma fotografia com um carocha cor de laranja - “uma oportunidade de ouro”. Em Viana, para onde segue imediatamente, diz bem-disposto às cerca de duas centenas de militantes que ali se juntaram para formar a imagem de um coração, captado via drone: “Agora temos um lanche de domingo, aquilo a que se chama um brunch na União Europeia… um piquenique à portuguesa”, esclarece.

O dia não estica, mas a agenda de Rangel é preenchida o suficiente para ainda lhe permitir uma segunda arruada (haverá uma terceira, e depois um comício) pelas ruas de Ponte de Lima. Ali volta a encontrar portugueses - e assegura-se que nenhum esquece a mensagem: dia 26 devem votar, e votar no PSD, mesmo que alguns não saibam exatamente de que eleições está a falar. Também ali encontra jovens - incluindo uma que vai votar pela primeira vez e já se decidiu pelos sociais-democratas. “Boa estreia!”. De resto, atravessa as ruas com agilidade, não deixa ninguém sem beijinho, sempre que vê alguém mais afastado anuncia que “este senhor não vai ficar sozinho” e apressa-se a cumprimentar.

Fora um transeunte que elogia Paulo Morais e lhe pede para falar mais contra a corrupção e sobre temas europeus, só ouve elogios (incluindo à sua perda de peso: “perdeu tantos quilinhos, parece outro!”) e promessas de voto. Estas são das que contam: os espanhóis, por muito que concordem que “las europeas son importantes”, não poderão fazer a cruzinha em Rangel no dia 26.