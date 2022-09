João Ferreira insiste no encerramento das superfícies comerciais ao domingo

O Fórum Sintra, em Rio de Mouro, foi hoje a primeira paragem da campanha da CDU, a pretexto da proposta antiga dos comunistas para encerrar as superfícies comerciais aos domingos e feriados. Um tema que foi recentemente trazido a debate após o bispo do Porto, D. Manuel Linda, ter defendido na Missa de Páscoa o encerramento do comércio aos domingos.

Pouco antes da hora marcada, às 10h30, militantes e jornalistas eram alertados pelos seguranças do shopping que não podiam entrar com bandeiras, nem entregar panfletos e filmar ou fotografar no interior do local. “São regras da administração”, explicava um deles.

Quando chegou o cabeça de lista europeu da CDU, a comitiva depressa foi ter com João Ferreira para contar o que se passava. “Pois, já percebi”, refere depois ao jornalistas. “Nós só queremos mostrar aqui o paradigma da realidade que procuramos evidenciar: a desregulação dos horários, os baixos salários e a dificuldade em conciliar a vida pessoal e profissional destes trabalhadores.”

Sem bandeiras, mas com uma série de panfletos nas mãos João Ferreira entrou no Fórum Sintra – acompanhado por outros candidatos ao Parlamento Europeu e militantes – e começou a dirigir-se às pessoas que ia encontrando, distribuindo propaganda. Ninguém foi depois impedido ou avisado para parar. Até porque a lei eleitoral prevê que “a distribuição de propaganda política e eleitoral é livre em espaço privado de acesso público, como é o caso dos estabelecimentos comerciais” , segundo um parecer aprovado na reunião da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de 15 de fevereiro de 2011.

“Posso deixar-lhe aqui uma folhinha da CDU?”

“Bom dia. Posso deixar-lhe aqui uma folhinha da CDU?”, perguntava o eurodeputado. “Vou votar em vocês. Força e obrigado”, respondeu um jovem que passava no local.

Mais à frente, a interpelação repete-se quase nos mesmos moldes: “Bom dia. Somos da CDU, viemos dar a conhecer os nossos candidatos e o trabalho que temos vindo a fazer pelos trabalhadores e pelo país.” A mulher limita-se a agradecer e sorri. “E não se esqueça de votar no próximo dia 26”, acrescenta João Ferreira. Ao Expresso, a mulher, Maria Silva, de 51 anos, confessou depois que não irá votar na Coligação Democrática Unitária (PCP - PEV), aliás disse mesmo que nem sabe se vai votar. “Só nunca falho as legislativas e as autárquicas”, admitiu.

Pelo meio interrompeu um homem que, com entusiasmo, assegurou que vai votar no último quadrado da lista. “Venho só aqui garantir que o meu voto é para vocês. Boa sorte”. O cabeça de lista da CDU para as europeias agradece.

Numa das últimas lojas visitadas por João Ferreira, mal surge à entrada o candidato e a sua comitiva, uma funcionária acena desesperada e explica porquê: “Por favor, não entrem todos. É que temos aqui um sistema que controla a entrada de clientes, número que é relacionado depois com as vendas. Se não comprarem nada somos prejudicadas.” Por isso, entraram apenas na loja João Ferreira e outro candidato para o Parlamento Europeu para falaram com as lojistas.

Cá fora, um militante do PCP clama: “Coitados dos trabalhadores”. “As novas formas de escravatura têm formas muito peculiares”, responde outro.

ana baião

Medida para salvar o comércio tradicional

À saída do centro comercial, João Ferreira disse que ouviu várias queixas de trabalhadores, sublinhando que muitas delas foram ao encontro das reivindicações da CDU e da proposta de encerrar os estabelecimentos comerciais aos domingos e feriados. “Confirma-se um quadro essencialmente já conhecido de precariedade, baixos salários e obrigatoriedade de trabalhar aos domingos e feriados.”

Segundo o candidato da CDU, a possibilidade de as grandes superfícies não funcionarem aos domingos e feriados além de corresponder às “imperativas necessidades sociais” de um dia de descanso, lazer e convívio com a família, não contribui para o desemprego – ao contrário do que o presidente da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) disse na semana passada em entrevista ao “Jornal de Negócios”, – que se esta medida avançasse cerca de 20% dos empregos atuais acabavam –, constituindo também uma “medida de salvaguarda do comércio tradicional.”

“Exigimos o princípio do não retrocesso em termos de direitos laborais. E não há sociedade que se desenvolva com base neste mar de precariedade”, rematou João Ferreira.