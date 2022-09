Jerónimo fala em “armadilha” da UE e critica PS, PSD e CDS

Um concerto com canções de Zeca Afonso, entre outras músicas populares como a 'Desfolhada', animaram o ambiente do comício da CDU que encerrou este domingo a primeira semana da campanha para as eleições europeias na Sociedade Euterpe Alhandrense, em Vila Franca de Xira. Num auditório com lotação esgotada, agitaram-se bandeiras e gritaram-se palavras de força à coligação Democrática Unitária (CDU-PEV).

Mas o clima aqueceu sobretudo com o discurso do líder do PCP, Jerónimo de Sousa, que mais uma vez voltou a distanciar o partido da 'geringonça' e teceu duras críticas ao PS, ao PSD e ao CDS. De olhos postos nas eleições para o Parlamento Europeu do próximo domingo, mas também já nas legislativas de outubro.

Falando numa “armadilha” da UE entre uma visão “neoliberal, federalista e militarista” ou a “inevitabilidade da extrema-direita”, Jerónimo lamentou também que Portugal não tenha ainda uma “política patriótica e de esquerda”. “É tempo de mobilizar todas as energias para se avançar e não andar para trás. E garantir o início da conquista e avanço da CDU para outras batalhas que aí vêm”, apelou o secretário-geral do PCP.

ana baião

Alertas sobre extrema-direita na UE

Voltando ao cenário europeu, Jerónimo acusou os defensores da política neoliberal da UE de “não serem opositores da extrema-direita xenófoba”. “São precisamente o inverso, alimentam-na”, insistiu.

“Esses mesmos que se apresentam hoje e nestas eleições, assumindo-se como salvadores da Europa da ameaça da extrema-direita xenófoba, com quem alguns até são 'tu cá-tu lá' no tratamento, como aqueles que dizem querer combater e apresentam como uma ameaça, por exemplo, o PSD de Rangel com os seus amigos no poder na Hungria e na Polónia, que em tempo de eleições renegam ou os amigos de Cristas e tão elogiados por Melo, os protofascistas do Vox de Espanha, admiradores de Franco”, acrescentou Jerónimo de Sousa.

Enquanto isso, prosseguiu o secretário-geral do PCP, “outros [PS] vão fechando os olhos na conivência com a política que alimentou e alimenta esses regimes autoritários”.

Para o líder comunista, é o consenso entre a social democracia e a direita que tem conduzido a políticas que constituem um “bloqueio” ao desenvolvimento do país. “PS, PSD e CDS estão unidos no colete de forças dos constrangimentos do euro e do tratado orçamental”, reforçou.

Jerónimo voltou também a defender a renegociação da dívida pública portuguesa, criticando a oposição do PS, PSD e CDS a esta medida. “É dinheiro que falta para áreas prementes como os transportes e a saúde”, observou.

ana baião

Renegociação da dívida pública é uma “necessidade”

Também o cabeça de lista da CDU para as europeias alertou esta domingo para a necessidade de o país encarar a renegociação da sua dívida pública. “Há quem julgue que a dívida pública deixou de constituir um problema e que a sua renegociação deixou de ser uma necessidade”. Mas não, insiste, “esta é uma necessidade e uma possibilidade, fixando encargos com o serviço da dívida compatíveis com o crescimento e desenvolvimento. Implica assumir simultaneamente a possibilidade de recuperar a soberania monetária.”

No total, sublinhou o eurodeputado da CDU, “foram mais de 100 mil milhões de euros de juros pagos à banca desde a entrada de Portugal no euro, recursos que fazem falta aos salários, pensões, serviços, investimentos públicos e à dinamização da produção nacional.”

Sobre os fundos europeus, João Ferreira criticou ainda aqueles que consideram que estes foram e são um “sinal de solidariedade”, frisando que estes fundos são “sim de compensação pelos prejuízos causados pela adesão ao mercado único.”