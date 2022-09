Falta de empatia? Rangel dá tudo na rua e desfaz-se em sorrisos

No primeiro dia, era uma cara fechada. Ao sexto, um sorriso aberto. As comparações não se ficam por aqui: o que antes não passava da voz esforçada de uns poucos ‘jotinhas’ passou a contar com a preciosa ajuda de um megafone (e de mais uns quantos jotinhas); a essas vozes juntou-se um pequeno bombo, depois bandas inteiras e este fim de semana até gaita de foles houve. A maneira como a equipa de Paulo Rangel sai à rua mudou substancialmente entre o início e o final da primeira semana da campanha para as europeias.

Mais essencial é mesmo constatar que o candidato mudou. Logo na segunda-feira, antes das dez da manhã, arrancava este período oficial de campanha em Espinho, na tradicional feira semanal da cidade, que prometia muito sol forte e muito calor (os termómetros bateram nos trinta graus mesmo no norte do país), e sobretudo muito calor humano. Mas Rangel parecia preso, sorria pouco, falava menos, não desenvolvia as conversas e socorria-se da bengala possível - a entrega de canetas aos fregueses - para acabar com os silêncios embaraçosos.

Quem visse as arruadas deste final da primeira semana de campanha diria que estávamos a descrever o comportamento de outro candidato qualquer. Depois de uma injeção de confiança na Guarda, onde uma ação coordenada pelo autarca Álvaro Amaro trouxe à campanha a primeira arruada digna desse nome, este sábado Rangel tomou as ruas de Vizela, Guimarães e Barcelos sem medos. Foram três e ainda serão mais: o fim de semana é quase todo feito de contacto com a população (entre sábado e domingo, há seis arruadas na agenda).

Em Guimarães, o candidato revelou ter prestado atenção às críticas que lhe têm sido feitas e não hesitou. Canetas em riste ou não (uma ‘jotinha’ comentava, com preocupação, que se lhe tinham acabado as canetas), Rangel varreu o centro da cidade com um à vontade que até agora não tinha revelado. O sorriso aberto foi permanente, as conversas começadas por iniciativa própria. Fez questão de estender a mão e cumprimentar cada pessoa por quem passou. E até com as crianças se meteu: “Como é que te chamas? Francisco? Então, Francisco, já aqui tens uma caneta para quando votares”, gracejou, por entre festas à cabeça da criança.

A descontração foi de tal forma evidente que quem se sentava calmamente nas mesas dos cafés do centro de Guimarães, a começar pela praça do Toural, para beber o seu café matinal e espreitar os jornais do dia passou a correr um ‘risco’: cruzar-se com Rangel e receber um folheto, uma caneta, um sorriso e uma recomendação para votar no dia 26. O candidato quis provar que faz tudo e andou por entre as mesas a meter conversa e a distribuir brindes. O à vontade pode não vir naturalmente, mas ninguém o poderá acusar de não se esforçar por isso.

Para quem anda em campanha durante um tempo considerável, torna-se fácil o exercício de distinguir à primeira vista a receptividade das pessoas com quem se cruza a manter conversas sobre política ou, pelo menos, receber um folheto. Há os que fazem um esgar de desconfiança ainda o candidato nem atravessou a rua para cumprimentar (foi o caso de uma senhora que puxou para longe o marido assim que viu que Rangel começava a sua operação de charme). Há quem sorria timidamente e se torne evidente que aceitará os materiais de campanha, mesmo que sejam para guardar numa gaveta, esquecidos, ou deitar ao lixo assim que o candidato virar costas. (Também há quem apareça só para pedir uma caneta, pouco importando se ali está um candidato e por que partido, ou a que eleições, está a concorrer). E depois há, claro, quem use a oportunidade para reclamar ou até para insultar o candidato que tem à frente.

Rangel não fugiu de nenhuma destas categorias de potenciais eleitores e colheu frutos, fosse junto do senhor que lhe disse “ter fé” na sua vitória ainda em Guimarães, logo de manhã, ou do homem que em Barcelos, mais tarde, disse desejar que “Deus o ajude” no combate aos “extremistas de esquerda”. A ‘jota’ teve dos momentos mais coloridos da campanha quando já em Barcelos dedicou “Menina estás à janela” a uma senhora que estava, tecnicamente, na sua varanda e aceitou baixar-se para agarrar a bandeira que os jovens estendiam para lhe oferecer. (Nota relevante de campanha: ao sexto dia, até os jotas deverão ter enjoado da já clássica “Ninguém pára esta choradeira/ Chora o Costa/ Chora o Marques/E a família inteira”, e por isso passam à versão renovada, “Ninguém pára esta bandalheira/ Emprego para o pai/ Emprego para a filha/ E para a família inteira”).

As reações positivas que obteve souberam a Rangel particularmente bem: é que, além de os candidatos do PSD e do PS terem passado a semana a trocar ‘mimos’ sobre a respetiva “falta de empatia” e “medo da rua”, aqui Rangel não estava propriamente em terreno favorável. “Estamos a fazer ações de rua em Vizela, Guimarães e Barcelos, todos de maioria socialista”, enfatizou o social-democrata, falando aos jornalistas. Pretexto para uma farpa pensada: “Não somos como o PS, que nunca sai à rua e quando sai é em clima favorável, e mesmo assim ninguém sabe quem é o cabeça de lista. A nós isso não acontece”. O PSD dá tudo na rua, que não lhe mete “medo”, por uma razão simples: a rua é onde está “o povo”, e é esse povo, mesmo o socialista, que é preciso “ouvir e, naturalmente, tentar cativar”.